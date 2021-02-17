دبلوماسي: عدم استجابة الدول لدعوة الأمم المتحدة بشأن اللقاحات «فضيحة»

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العالم يواجه أزمة أخلاقية، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بسبب احتكار 10 دول 75% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لذا فإن ما نادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية الباكستاني، أمر مهم، يجب العمل به، لكي نتغلب على كورونا، خاصة أن للفيروس تداعيات اقتصادية على الجميع.

عدم استجابة الدول لدعوة الأمم المتحدة فضحة

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء على فضائية «extra news»، أن عدم استجابة الدول لدعوة الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات العادل يعتبر فضيحة مشيرا إلى أن تلقى اتصالات من رومانيا والبرازيل تؤكد قدرة الشركات على إنتاج اللقاحات كما أن مصر لديها كفاءة في تصنيع الأدوية لذا يجب طلب المواد الأساسية للقاح من أجل العمل على حل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

مصر عنصر إيجابي في إنتاج الدواء

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «نستطيع أن نكون عنصر إيجابي في إنتاج الدواء ومصر لها قبول في إفريقيا منذ محمد علي وبطرس غالي والرئيس جمال عبدالناصر وهناك عودة إلى إفريقيا في الوقت الحالي وكذلك لمصر تأثير في المنطقة وفي العالم العربي لذا فإنها يمكن أن تكون مركزا هاما لإنتاج اللقاح».

علاقات وثيقة بين مصر وباكستان

وواصل مساعد وزير الخارجية الأسبق: «مصر لديها علاقات قوية مع زعماء باكستان وتعد مصر من أوائل الدول التي قدمت تبادل دبلوماسي بين البلدين وكذلك مصر مشاركة في مجموعة الدول النامية الإسلامية المكونة من 8 دول من عقود مضت وحاليا يتم التطرق إلى هذا الملف وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي»