شاكر: «القراءة الموحد» يصدر فاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن

نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من الإجراءات لإصدار فاتورة صحيحة بنسبة 100%، بشكل يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين، ضمن خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، لتقديم خدمات متميزة بشكل يرضي المواطن، دون تدخل العنصر البشري.

تعميم برنامج القراءة الموحد

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء على مستوى جميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن البرنامج نجح في القضاء على أخطاء الفواتير، لأنه ساهم في إصدار فاتورة دقيقة، تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.

الحصول على الاستهلاك الفعلي

أشار شاكر لـ«الوطن»، إلى أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء، بالتأكد من قيام كشافي الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين، للحصول على الاستهلاك الفعلي لهم، بتسجيل القراءة الحقيقية، للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج.

خطة لتحويل العدادات القديمة لمسبقة الدفع

وأكد وزير الكهرباء، أن هناك خطه لتحويل جميع العدادات التقليدية القديمة، إلى عدادات مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع على مستوى جميع شركات التوزيع بمختلف أنحاء الجمهورية، للقضاء على بعض من المشكلات التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن في الوقت ذاته، وأهمها مشكلات فواتير الكهرباء.

التحول إلى الشبكة الذكية

وأكد شاكر، الانتهاء من تركيب 205 آلاف عداد ذكي على مستوى 6 شركات توزيع بالمحافظات، ضمن المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد، الذي تنفذة الوزارة، للتحول إلى الشبكة الذكية، لتغيير 33 مليون عداد بالشبكة الكهربائية بأخرى مسبقه الدفع أو ذكية، للقضاء على شكاوى فواتير الاستهلاك من المواطنين.

تطوير مراكز الخدمة

قال شاكر، إنه جرى ميكنة 466 مركز خدمة بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، ما يتيح للمواطن تقديم الطلب والسداد إلكترونيًا، لافتا إلى أنه تم وضع معايير لتصنيف ومتابعة أداء مراكز الخدمة ووضع برنامج زمني لتطوير كل المراكز غير المستوفية للمعايير بنهاية عام 2022.