مصادر بـ«MBC مصر» عن موعد ظهور عمرو أديب على الشاشة: ننتظر قراره غدا

كشفت مصادر داخل «MBC مصر»، عن عدم تحديد موعد ظهور الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض عبر القناة، وذلك بعدما تعرض لحادث سير مروع، مساء أمس الثلاثاء، وقالت المصادر، إنّ موعد ظهور عمرو أديب، لم يُحدد بعد، إذ أنّ الأخير هو من يحسم قرار العودة بنفسه، والقناة تُعطي له المساحة الكاملة لتحديد ذلك، بما يتناسب مع حالته الصحية والنفسية، بعد الحادث الضخم الذي تعرض له.

وأشارت المصادر، إلى أنّ عمرو أديب، سيحسم قراره غدًا الخميس، إذا كان سيعود يوم الجمعة، من عدمه، مؤكدًا أنّ القناة سُتحدد الموعد النهائي من خلال بيانٍ رسمي بعد ساعات.

وأوضحت المصادر، أنّ عمرو أديب، يُقيم في منزله حاليًا، لقضاء فترة راحة بعد خروجة من المستشفى، لاسترداد عافيته مُجددًا.

وكانت إدارة قناة MBC مصر، قد أصدرت بيانا، صباح اليوم الأربعاء، بشأن الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على شاشتها، بعد تعرضه لحادث سير مساء أمس الثلاثاء، نقل على إثره إلى المستشفى؛ للاطمئنان على حالته.

وقالت إدارة قناة MBC مصر، إن الإعلامي عمرو أديب، بصحة جيدة، وهو حاليا في منزله، بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

وتؤكد MBC مصر، أن عمرو أديب، في حالة صحية ومعنوية طيبة، ويُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو أسرته أو فريق العمل في القناة.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب، يُقدم عبر شاشة «MBC مصر»، برنامج «الحكاية»، يوميا من الجمعة إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء.