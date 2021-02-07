تاج الدين عن حديث الرئيس أمس: يعيش في نخاع القضايا المجتمعية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك دلائل هامة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية mbc مصر؛ تُثبت أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من جانبه للقضايا المجتمعية.

الرئيس مهتم بحل قضايا المواطنين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيش في نخاع القضايا المجتمعية ويركز على علاج واضح للمرور والعشوائيات وقضايا الصحة وظهر ذلك في المبادرات الرئاسية القومية في مختلف الاتجاهات وخاصة فيما يخص قضية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

مصر اتخذت خطوات مهمة وحيوية لمواجهة الوباء

وتابع: «منذ أيام الجائحة الأولى اتخذت مصر خطوات مهم وحيوية بدأت بوضع خطط وقائية وتوفير أماكن عزل في مختلف أنحاء الجمهورية والرئيس يتابع شخصيا الاحتياطي الاستراتيجي القومي للتعامل مع الجئاحة من خلال مراجعة لأجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المساعدة في العناية المركزة ومستلزمات الرعاية والعلاج، ويوجه الرئيس دائما بوجود احتياطي استراتيجي لكل احتياجات مصر الطبية لمواجهة أزمة كورونا».

تعامل مصري دقيق مع الجائحة

وواصل: «عند الإعلان عن بدء توفير لقاحات كان هناك متابعة دقيقة للتعامل مع الأمر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصلت مصر مع المؤسسة العالمية جافي ومنظمة الصحة العالمية والشركات المنتجة للقاحات في بريطانيا والصين لتوفير اللقاحات للمصريين».

لا يوصي باللقاحات لأقل من 18 سنة

واستطرد: «لا يُوصى باللقاحات لأقل من 18 سنة والحوامل، وسيتم الترشيح الأولي إلى 3 فئات أساسية، كما أوضح الرئيس السيسي، ويُوصى بتوفير اللقاحات للكوادر الطبية، والأولولية لمن يعملون في مستفشيات العزل والحميات والأمراض الصدرية ثم مرضى الأمراض المزمنة ثم كبار السن وهناك تعاقدات لتغطية وهناج يأتي تدريجي لتلقيح لهذه الفئات، فمصر تتعامل بشكل علمي عملي دقيق مبرمج مع الجائحة».