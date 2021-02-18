وزير الاتصالات: لدينا مبادرات تدريب كثيرة تصلح لكل المواطنين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مسألة التدريب، وإنشاء الموارد المدربة، يقترن أيضا بمحور ريادة الأعمال، وقدرة الشباب على التفكير الخلاق والابتكاري، وهذا يساعد في تدرج الشباب في الخبرة لإنتاج أفكار جيدة في مجال الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، وهما مجالان من المجالات التي تشهد نموا في الفترة الأخيرة.

تفاصيل مبادرة مستقبلنا رقمي

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الوزارة لديها العديد من المبادرات التي تستهدف كل الأعمار والخلفيات الثقافية، مثل مبادرة «مستقبلنا رقمي»، والتي تستهدف كل المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، وهي على أربع مستويات مختلفة من المبتدئ إلى الخبير، وهي لها ثلاث تخصصات أساسية وهي علوم البيانات، أو التسويق الرقمي، أو تصميم المواقع الرقمية، وهي مجالات مطلوبة جدا في سوق العمل، ويمكن للشاب أن يتخصص في المجال المناسب له، والمحاضرات كلها موجودة ولها شهادات دولية معتمدة، وأيضا مدربين يستطيعون التواصل معهم.

وتابع وزير الاتصالات، أن التدريب ليس مهنيا فقط، ولكن على ريادة الأعمال أيضا للحصول على العمل في منصات العمل الحر، ويستطيع أي مواطن أن يتقدم ويلتحق بها، وفي المستوى المبتدئ لا يوجد أي امتحان، ولكن في المستويات المتقدمة يوجد امتحانات.

وأوضح أن هناك أكثر من مبادرة لدعم الشباب، والوزارة أنشأت مراكز في 5 محافظات غير محافظة القاهرة وهي مراكز الإبداع الرقمي وهي موجودة في الجامعات مثل المنيا وقنا وسوهاج، والمنصورة والمنوفية، وأيضا في القاهرة، والشباب يستطيعون التقدم لها لعرض أفكارهم، وسوف يجدون من يدربهم على تطوير أفكارهم، وتلقي التدريب من الشركات المتخصصة، وفيما بعد سيكون هناك محافل للشركات التي تبحث عن رواد أعمال.