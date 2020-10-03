مستفيد من مبادرة "مستقبلنا رقمي": ساعدتني في العمل بمختلف الدول

قال إسلام صلاح الدين، أحد المستفيدين من مبادرة "مستقبلنا رقمي"، إنه سجل في المبادرة بعد نصيحة من أحد أصدقائه، واستفاد كثيرا بعد التحاقه بها.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه كان يعمل من قبل بداية خوضه لتلك المنحة، ولكن وبعد انتهائه من المنحة تم تأهيله لمنحة أخرى للعمل الحر بأحدى المنصات الكبرى، وتم مساعدته وإخباره بكيفية التقديم والعمل على تلك المنصات: "كانوا معايا خطوة بخطوة"، موضحا أن الأعمال التي يقوم بها في مختلف دول العالم، ولكنها تتطلب مهارات وتدريب من قبل الشباب، والمبادرة مجانية بشكل كامل، مؤكدا أن إحدى المنصات تقدم الكورس بـ 20 ألف جنيه، ويتم تقديمها من قبل المبادرة مجانا.

وأكد أنه قام بالعمل في مختلف الدول الأوروبية وهو موجود في مصر عبر المنصات الإلكترونية وبمساعده المبادرة التي حصل عليها مؤخرا من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.