"طلعت": شباب مبادرة "مستقبلنا رقمي" دخلهم يصل إلى 1700 دولار شهريا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العمل الحر يتضمن قدرة الشاب على الحصول على وظيفة من بلد آخر، إما وظيفة دائمة أو تنفيذ مشروع لعميل في بلد آخر، من خلال مجموعة من المنصات التي تطرح هذه المشروعات، ويتنافس عليها الشباب من مختلف دول العالم.

وأضاف "طلعت"، خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مبادرة "مستقبلنا رقمي"، تدرب الشباب على المهارات التقنية اللازمة، لكي يستطيع أن ينافس والمهارات الشخصية لكتابة العرض أو سيرته الذاتية أو خبراته أو تسعير خدماته بحيث يكون منافس وعادل في نفس الوقت.

وأشار إلى أن هناك نماذج من الشباب الرائعة، التحقوا بهذه المبادرة، وأصبح دخلهم يزيد عن 1000 و1700 دولار شهريا، من خلال العمل مع شركات خارج مصر، وهم مقيمين في أماكنهم، دون تكبد مخاطر السفر.