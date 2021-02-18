زحام وتشديد إجراءات.. 5 مشاهد في وداع شيخ المالكية أحمد طه ريان

رحل عن عالمنا أمس الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه، شيخ المالكية، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، عضو «هيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»، عن عمر ناهز 82 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز مشاهد في وداع العالم الإسلامي الكبير، التي جاءت كالتالي:

- وصلت سيارة نقل الجثمان قبل دقائق معدودة من صلاة الظهر، في جامع الأزهر، وكان في استقبال جثمان شيخ المالكية، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعدد من قيادات المشيخة.

- تجمع المئات في صحن جامع الأزهر، من أجل صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، وسط تزاحم في أثناء أداء صلاة الجنازة، وحرص العديد من طلاب الأزهر من الجنسيات المختلفة، خاصة من شرق آسيا، على الحضور.

- حاولت إدارة المسجد منع التواجد الإعلامي داخل جامع الأزهر؛ إذ أعطت اوامرها لأفراد الأمن بالمسجد بمنع التصوير في أثناء صلاة الجنازة.

- حاولت إدارة مسجد الأزهر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتشديد على الكمامات، وكذلك الصلاة في الصحن، وبعد انتهاء صلاة الجنازة حمل أكثر من 15 شخصا الجثمان إلى السيارة، من أجل اتمام مراسم الدفن بمسقط رأسه، في محافظة الأقصر.

- حرصت المؤسسات الدينية على نعي شيخ المالكية، وفي مقدمتها الأزهر؛ إذ قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نعيه: إنّ العالم الإسلامي فقد مصباحا منيرا من مصابيح العلم، والعالم الراحل لم يدخر جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثا كبيرا في مجال الفقه الإسلامي.

كما نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الراحل، قائلا: «كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى؛ إذ تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها».