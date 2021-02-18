الطقس السيئ يقطع الكهرباء عن لبنان ويعطل الدوام في الأردن

واصلت موجة الطقس السيء تأثيراتها السلبية على عدد من الدول العربية، حيث أدت على سبيل المثال لانقطاع الكهرباء في كل لبنان، وأدت لتعطيل الدوام الرسمي في الأردن، وقطع عدد من الخدمات في ليبيا.

وأعلنت مؤسسة الكهرباء اللبنانية، مساء الأربعاء، عن انقطاع الكهرباء في كل محافظات البلاد، بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان منشور على الوكالة الوطنية للإعلام، إن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، وهو ما أدى لانفصال جميع المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

وتابعت الهيئة اللبنانية، بقولها:الفرق الفنية التابعة لنا، تواصل حاليا جهودها لإصلاح الأعطال، وإعادة تغذية الكهرباء تدريجيا لمختلف المناطق.

وتضرب عاصفة ثلجية لبنان، منذ صباح الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر حتى الجمعة.

وصاحب تلك العاصفة موجة من البرد القارس والصقيع الاستثنائي، ما أدى لتساقط كثيف للأمطار والثلوج، التي تسببت بدورها في قطع عديد من الطرق الجبلية، وتوقف العمل في الموانئ البحرية.

وأعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، تعطيل الدوائر والمؤسسات العامة، الخميس، بسبب الأحوال الجوية مع تساقط الثلوج. على بعض المناطق وتعرض أخرى لهطول أمطار غزيرة.

وكانت الثلوج قد بدأت بالتراكم في بعض المناطق مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء المملكة مساء الثلاثاء.

وأدت التراكمات الثلجية الأربعاء إلى إغلاق بعض الطرق في محافظة عجلون شمال العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة في مختلف المناطق وهطول الأمطار بغزارة أيضا.

وحذرت مديرية الأمن العام من الخروج من المنازل أو استخدام المركبات، إلا للضرورة القصوى في ظل الظروف الجوية السائدة، كما طالبت المواطنيين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأعلنت الجهات المختصة حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة. وبدأت آليات وفرق الدفاع المدني والأمن العام بإعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج لا سيما في محافظة عجلون الجبلية.

وفي ليبيا، غطت الثلوج شوارع مدينة البيضاء الليبية، بعدما هطلت عليها بكثافة طوال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وتداول مواطنون من المدينة عبر مواقع التواصل صورا للثلوج وقد غلب لونها الأبيض على الطرقات، كما أشاروا إلى انقطاع عدد من الخدمات بسبب موجة الطقس السيء..