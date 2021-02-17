نفوق كلب صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في طنطا

أسفرت موجة الطقس السيئ، التي تشهدها محافظة الغربية، منذ ما يقرب من 24 ساعة، عن نفوق كلب، مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته بصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، بنطاق حي أول طنطا.

وتلقت الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا بلاغاً بنفوق كلب صعقاً بسبب ماس كهربائي، من أحد أعمدة الإنارة في منطقة الجزيرة الوسطى بشارع النحاس، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، التي دفعت بفريق طوارئ لفصل الكهرباء، لحين رفع الكلب النافق، وإصلاح عمود الإنارة قبل إعادة التيار الكهربائي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في كسح وشفط مياه الأمطار، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة، حيث تفقد المحافظ عدداً من الشوارع والميادين الرئيسية في مدينة طنطا.

كما تابع محافظ الغربية استقرار الأوضاع في الأنفاق والكباري، حيث تفقد كوبري القرشي، وكوبري فاروق، وكوبري المعرض، وكوبري جيهان، لمتابعة أي طارئ، وتسيير الحركة المرورية دون أي معوقات.

وأمر محافظ الغربية، في وقت سابق، برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمواجهة سوء الأحوال الجوية بجميع غرف العمليات المركزية، وتشكيل وحدات التدخل السريع، للتعامل مع أي أحداث طارئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع تراكمات المياه أولاً بأول.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بضرورة مراجعة بالوعات الأمطار في الشوارع والميادين بصفة مستمرة، وتجهيز كافة المعدات والسيارات اللازمة لشفط المياه من الشوارع والميادين والأماكن المتوقع تجمع المياه بها، مطالباً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، والحفاظ على مسافة آمنة حفاظاً على سلامتهم.