عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حادث أسوان لـ4 قتلى و32 مصابا «صور»

شهد طريق أبوسمبل الدولي، جنوب أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس سوداني، بعد اصطدامه بسيارة نقل تحمل أسمنت، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 32 آخرين.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق «أسوان - أبوسمبل» جنوب مصر، ووجود 4 وفيات، و32 مصابا، جارى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وكان 7 أشخاص أصيبوا أمس، في حادث تصادم على الطريق الزراعي بمحافظة أسوان، بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، بلاغا يفيد تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة «كبود»، على الطريق الزراعي، أمام الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو.