إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بـ"صحراوي إدفو" بأسوان

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم، عند الكيلو 100 بطريق "السباعية/ إدفو" الصحراوي شمال محافظة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام بسيارات الإسعاف.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق "السباعية/ إدفو" بالطريق الصحراوي شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور أمر عبد الفتاح بسرعة انتقال رجال المرور والمباحث لمتابعة الواقعة والتعامل السريع مع الحادث، وتم التواصل مع مرفق إسعاف أسوان والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، والتي أمرت بانتداب لجنة فنية من رجال المرور وكتابة تقرير حول الواقعة.

على جانب متصل أصيب، أمس، شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "أسوان - القاهرة" الصحراوي الغربي، بين منطقتي الكرابلة وفارس.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن أسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين نُقلا إلى مستشفى إدفو العام، والمصابين هم مجدي علي عبدالله، 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن، وأبانوب نصري، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن.