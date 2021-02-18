«اعرف قبل ما تنزل».. حالة الطقس اليوم بعد موجة من عدم الاستقرار

موجة من الطقس السيئ تمر بها البلاد من المتوقع أن تكون انتهت أمس، ليبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة اليوم الخميس، حسبما صرح مسؤولو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، متوقعين حدوث تحسنا في موجة عدم الاستقرار الذي تشهدها البلاد.

تفاصيل طقس اليوم الخميس نرصده لكم كما يلي:

انتهاء العاصفة الترابية وهدوء الأمطار

الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد أن منطقة سانت كاترين، اكتست كل النطاقات فيها باللون الأبيض، جراء هطول كميات كبيرة من البرد عليها، مؤكدا أن درجة الحرارة تصل فيها لـ -2 درجة مئوية.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات تلفزيونية، أن العاصفة الترابية التي بدأت في الظهور منذ مساء أول أمس، ستنتهي خلال ساعات، بعد سقوط الأمطار في مناطق متفرقة وعديدة بالقاهرة الكبرى، وهي الأجواء الشتوية الطبيعية الموجودة بشكل سنوى.

وتوقع الدكتور شاهين أن تبدأ الرياح في الهدوء، ما سيقلل من الرياح المحملة بالأتربة، وهدوء حالة سقوط الأمطار في مختلف محافظات الجمهورية؛ إذ أن ذلك ساعد كثيرا في تقليل كمية الرياح المحملة بالأتربة، وزيادة بنشاط الرياح الذي يزيد بدوره الشعور ببرودة الطقس خلال ساعات مختلفة من الليل: «بكرة الأجواء هتستقر نسبيا على القاهرة والرياح هتهدي بشكل كبير».

استقرار الطقس نسبيا اليوم وهدوء الرياح

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار هطلت بكثافة على محافظة الإسكندرية، ما أدى لارتفاع الأمواج حتى خرجت إلى الطريق، حيث بدأت الأجواء في الاضطراب بداية من أول أمس، حتى استمرت أمس، سواء في الإسكندرية أو كفر الشيخ أو البحيرة، والأجواء في تلك المناطق ما زالت معرضة لسقوط الأمطار الغزيرة.

وأشار «شاهين» إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الثلاثاء والأربعاء، وارتفعت الأمواج إلى 6 أمتار، وبلغت سرعة الرياح 60 كيلو مترا في الساعة مع سقوط أمطار غزيرة، مبينا أن السيول توجد فقط في المرتفعات والمناطق الجبلية، لافتا إلى أن الطقس سيستقر نسبيا اليوم الخميس، مع وجود أمطار متوسطة الشدة، ووجود هدوء نسبي في الأمواج.

وتوقع الدكتور محمود شاهين، أن تتعرض محافظات البحيرة ومطروح وكفر الشيخ، لأمطار خفيفة، وأن تشهد القاهرة والجيزة، سقوط أمطار ورياح مع انخفاض درجات حرارة، وستهدأ الرياح اليوم؛ لأن أمس كان ذروة الطقس السيئ.

ونصح «شاهين»: «يجب القيادة ببطء أو الانتظار بعد يومي الجمعة والسبت لأن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة الجمعة والسبت المقبل، خاصة على السواحل الشمالية، وسقطت الثلوج في سيناء، أما محافظات شمال الصعيد تواجدت فيه عواصف لكن سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، بداية من الخميس في الصعيد وسيناء».

هدوء الرياح اليوم وتوقع سقوط أمطار الإثنين والثلاثاء

بينما اعتبرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما تشهده الجمهورية لا يجوز إطلاق لفظ «العاصفة» عليه، لكنه منخفض جوي قادم من سيبيريا، ومر من جنوب أوروبا، وصولا بالبحر المتوسط لمصر: «جت الكتل أدفئ، لأنها هناك تصل لـ-35، ما سبب انخفاض كبير في درجات الحرارة عن المعهود».

وأضافت إيمان شاكر، في تصريحات تلفزيونية لها، أن الكتلة الهوائية الباردة القادمة من أوروبا، أصابها الرطوبة جراء مرورها على البحر المتوسط، ما انعكس على هطول أمطار غزيرة ورعدية، وحبات من البرد بالمحافظات الساحلية كالإسكندرية ومرسى مطروح وباقي المناطق الساحلية: «الجو شبه أوروبي يستمتع به البعض هذه الأيام».

وأوضحت أن القاهرة اليوم سيترتفع درجات الحرارة لتصل العظمي لـ15 درجة مؤية، مشيرة إلى أن سرعات الرياح ستهدا اليوم لتصل لـ20 كيلو متر في الساعة، بأمطار متوسطة على الإسكندرية ومحافظات البحر المتوسط، وبداية من يوم الجمعة سيكون هناك تحسنا كاملا في الأحوال الجوية

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد: «نهاية فصل الشتاء يوم 20 مارس، والأسبوع المقبل سيشهد منخفض جوي ضعيف لن يكون بمثل ذلك المنخفض الجوي، وتتوقع الهيئة سقوط أمطار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ولكن لم يتم التأكد من ذلك التوقع».