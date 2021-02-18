عاجل.. سقوط المتهمين بارتكاب «مذبحة سرابيوم» بعد يومين من الواقعة

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمد الفرماوي، القبض علي شخصين متهمين بارتكاب واقعة قتل مسنا وزوجته بقرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد.

وكشفت المعلومات الأولية، أن اثنين من جيران المجني عليهما وصديقين لهما، هما من ارتكبا الحادث لسرقة مبلغ مالي من داخل منزلهما.

وبحسب المصادر، فإن المتهم الأول وشهرته «فراويلا»، من أبناء القرية، وانتقل للإقامة خارجها منذ فترة طويلة، وعاد واستقر بها قريبا، استعان بأحد أصدقائه لارتكاب الواقعة.

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة فايد من مناقشة المتهمين، لمعرفة تفاصيل ارتكاب الواقعة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

وكانت قد استيقظت قرية سرابيوم بالإسماعيلية، على جريمة بشعة، بالعثور على جثمان مدير سابق بالزراعة وزوجته، مقتولين داخل منزلهما بالقرية.

وبحسب المعاينة الأولية فإن الجناة ارتكبو جريمتهما خلال توجه المجني عليه لأداء صلاة الفجر بعد اكتشافه وجودهما، وقررا التخلص من زوجته أيضا.

وقال سامح عامر، نجل شقيق المجني عليهما، إن المتهمين قتلا المجني عليهما دون شفقة أو رحمة، ودون مراعاة كبر سنهما.

وتابع: «مستحيل يكون بني آدم واحنا لسة مش مصدقين الحادث كأننا في فيلم سينما»، مؤاكدا أن الحادث كان بغرض السرقة.

وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، أمر بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوي، مدير أمن الإسماعيلية، والعميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث فايد، لكشف الجريمة.

وخلال الساعات الماضية نجح ضباط البحث الجنائي في تحديد هوية أحد المتهمين، وبعد رصد تحركاته تمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه والمتهم الثاني.