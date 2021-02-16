القصة الكاملة لـ«مجزرة سرابيوم».. «قتيل الفجر» مأساة بلا نهاية

ساعات من الحزن سيطرت على أهالي قرية «سرابيوم»، في محافظة الإسماعيلية، بعد تشييع جثماني زوجين، تم قتلهما داخل منزلهما، على أيدي مجهولين، بغرض السرقة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهود البحث عن الجناة، الذين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم وكمية من المشغولات الذهبية، وفروا هاربين.

الجريمة التي وقعت قبل قليل من صلاة الفجر، هزت الجميع في هذه القرية الصغيرة، التابعة لمركز فايد، غالبية الأهالي تحجرت الدموع في عيونهم، حزناً على فقدان أحد أبناء القرية، لم يترك واجباً في فرح أو حزن، إلا وكان في مقدمة الصفوف، حتى الأطفال بدأوا يتناقلون رواية قتله أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر في المسجد، دون رحمة أو شفقة.

توضأ ولم يدرك الفجر

رحل «محمد عامر»، أو «الحاج عامر»، كما كان يناديه أهل قرية «سرابيوم»، إضافة إلى زوجته، في جريمة بشعة داخل منزلهما، تم التخطيط لها من قبل الجناة، من أجل سرقة مبلغ مالي من المنزل، ولم يتضح، حتى مساء اليوم الثلاثاء، ما إذا كان الجاني نفذ جريمته منفرداً، أم ضمن مجموعة من الجناة.

«سامي عامر»، ابن شقيق المجني عليه، كشف عن أن جهات التحقيق ترجح أن الجريمة من تنفيذ تشكيل عصابي لأكثر من شخص، وليس شخص واحد، لتمكنهم من تنفيذ جريمة بهذه البشاعة، مشيراً إلى أن عمه استيقظ من النوم لأداء صلاة الفجر، وبعد أن توضأ في المنزل، وبينما كان يستعد للخروج إلى المسجد، كما هو معتاد يومياً، فوجئ بوجود لصوص في المنزل، حيث باغته أحدهم بضربة على رأسه، ثم تم تقييده وطعنه عدة طعنات، وتم سحله من المدخل إلى منزل آخر خاص به تحت الإنشاء.

تقييد قتل الزوجة

وأضاف «سامي» أن المتهمين لم يكتفوا بجريمتهم الأولى بقتل عمه، بل صعدوا إلى المنزل لتنفيذ مخطط السرقة، وتمكنوا من الاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كبير، ثم قاموا بتقييد الزوجة، وسددوا لها عدة طعنات هي الأخرى، حتى سقطت قتيلة على الفور.

ووفق أهالي القرية، كان «الحاج عامر» وزوجته يعيشان بمفردهما حياة شبه هادئة، فرغم وفاة نجلهما الأكبر منذ نحو سنة ونصف، بعد صراع مع المرض، إلا أنهما حاولا إكمال آخر أيامهما في زيادة التقرب من الله.

الصلاة في أزمة كورونا

وبحسب جيران المجني عليهما فإن الزوج كان يحرص دائماً على أداء الصلاة في المسجد، خاصةً صلاة الفجر، حتي في ذروة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال أحد الجيران: «كان دايما بيلبس كمامته، ويجي بالمصلية يصلي كل الفروض، لم ينقطع يوماً عن المسجد، حتي في ذروة كورونا، وكان يساعد الشباب أحياناً في تطهير وتعقيم المسجد».

عمل «عامر» مهندساً زراعياً، وتدرج في وظيفته حتي وصل إلى منصب وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية، وعرف عنه جميع زملائه المساعدة وحب الخير للجميع.

صدمة العائلة

وقال «سامح عامر»، ابن شقيق المجني عليه، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن من نفذ جريمة قتل عمه وزوجته داخل منزلهما، فجر أمس الاثنين، شخص «معندوش دين»، و«لا يمكن يكون بني آدم»، وأضاف أن جميع أفراد العائلة غير مصدقين للواقعة إلى الآن، مشيراً إلي انه تم تشييع جثماني المجني عليهما أمس عقب منتصف الليل.

وتابع بقوله: «احنا مش مصدقين اللي حصل، كأننا في فيلم سينما، حتى لو كان فيلم مش هيبقي بالبشاعة دي، عمي كان في أيده سبحته، ورايح يصلي الفجر، قابله الحرامي علي السلم طعنه، ودخل كمل جريمته وقتل زوجته، رغم أنها عجوز في السبعينيات من العمر».

اكتشاف الواقعة

واكتشفت العائلة ارتكاب واقعة «مجزرة سرابيوم» بالصدفة، بعد وصول إحدى أقارب للمجني عليهما من مدينة طنطا، في محافظة الغربية، إلا انها لم تتمكن من الدخول للمنزل بعد وصولها، وبحسب «سامي» فإن شقيقة زوجة عمه اضطرت إلى الاستعانة بأحد الجيران، الذي قفز إلى داخل المنزل، واكتشف الجريمة.

وتكثف وحدة مباحث فايد، برئاسة المقدم محمد الفرماوي، من تحرياتها حول الواقعة، لضبط الجناة، فيما أنهى رجال البحث أعمال رفع البصمات، وتفريغ الكاميرات من محيط مكان الحادث.

وبحسب معاينة الشرطة والنيابة لمكان الواقعة، فإنه من المرجح أن يكون الجاني قد دخل إلى المنزل من الجهة الخلفية، واختبأ في الحديقة الخاصة به لحين خروج صاحبه، واعتدى عليه وقتله.

ولفت ابن شقيق المجني عليه إلى أن أفراداً من العائلة قاموا بمراجعة محتويات المنزل، واكتشفوا سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالزوجة، إضافة إلى مبلغ مالي ضخم، مما يؤكد أن الجريمة كانت بدافع السرقة.