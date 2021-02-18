رئيس مياه القناة يتفقد معدات التعامل مع تداعيات الأمطار

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مناطق تمركز المعدات وسيارات الكسح وسحب الامطار فى الشوارع والميادين الرئيسية، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأكد رئيس الشركة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة للتعامل مع موجة الطقس السيء التي يصاحبها سقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، مشير إلى المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وتابع اللواء عبد الحميد عصمت هطول الأمطار على مدار الـ 48 ساعة الماضية مع رؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، كما تابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار فى القطاعات والمناطق المختلفة، عبر غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالشركة.

وشهدت محافظتى السويس وبورسعيد أمطار خفيفة إلى متوسطة، أمس، على فترات متقطعة لم ينتج عنها تجمعات لمياه الامطار باستثناء عدد من المناطق، وتم التعامل الفوري معها من قبل التمركزات وسيارات الكسح، وفرق الطوارئ.

وفى محافظة الاسماعيلية شهد عدد من مراكز ومدن المحافظة سقوط أمطار خفيفة لم ينتج عنها تجمعات لمياه الامطار، وأكد «عصمت»، أن غرفة عمليات الشركة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بالرد على أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع القطاعات والمناطق، مشيرا الى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار الـ 24 ساعة للعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك .

وفى نهاية الجولة وجه رئيس الشركة الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بقطاعتها الثلاثة الاسماعيلية والسويس وبورسعيد لمجهوداتهم خلال الفترات الماضية لمواجهة الأمطار، مشيرا إلى أن جميع العاملين والإدارات واصلوا العمل فى مواقعهم دون توقف والعمل على مدار الساعة، معربا عن سعادته بالتواجد معهم لمشاركتهم هذا الأداء الذى وصفه بالمتميز والمشرف، ويعكس قدرتهم على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف وبذل كل الجهد والعطاء.