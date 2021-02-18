إصابة عامل وطفلين بتسمم إثر تناول «سم فئران وكلور» بالخطأ في سوهاج

أصيب عامل وشقيقه الطفل بتسمم غذائي إثر تناولهما سم فئران بطريق الخطأ بمنزلهما بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقلهما إلى مستشفى طما المركزي، فيما تم تحويل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

وفي حادث مشابه، أصيب طفل بحالة إعياء إثر تناوله كلوراً بالخطأ بمنزلها بدائرة مركز جهينة، وتم نقلها لمستشفى طهطا العام للعلاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من "محمود. ا. ع" 18 سنة عامل، شقيقه الطفل "عليم. ا. ع" 4 سنوات ويقيمان شارع مدرسة السلام بندر طما مصابان بحالة إعياء وقيء إثر تناول مادة سامة، وتم تحويل الثاني لمستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتهما «رضا. ر. م» 37 سنه ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت قيام نجليها بتناول «سم فئران» بالمنزل عن طريق الخطأ، ما أدى لإصابتهما ونفت الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

كما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل «إياد. م. ك» سنتين ويقيم بناحية جهينه الشرقية دائرة المركز مصاباً بحالة إعياء إثر تناول مادة كلور.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدته المدعوة «شادية. ك. م» 26 سنه ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل تناول «مادة كاوية» بطريق الخطأ، ما أدى لإصابته، ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.