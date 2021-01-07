إصابة 7 في تصادم لدراجتين ناريتين.. واشتباه تسمم غذائي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثين سير لدراجات نارية أمام قرية قمن العروس في مركز الواسطى، ومستشفى الفشن المركزي جنوب المحافظة، فيما أصيب سيدة وطفلتين باشتباه تسمم غذائي بقرية بني سليمان بشرق النيل في بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي.

في الحادث الأول اصيب شابان بإصابات مختلفة، في حادث سير، وقع، مساء الاربعاء، إثر انقلاب دراجة نارية أمام مستشفى الفشن المركزي، جنوب بني سويف، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزي.

وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر انقلاب دراجة نارية أمام مستشفى الفشن المركزي، جنوب المحافظة، ونتج عنه إصابة شابان بإصابات مختلفة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى ببا المركزي، وهما: ياسر سعيد اسماعيل، 32 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف داخلي، وعاطف عيد إسماعيل، 45 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.

وفي الحادث الثاني اصيب عاملان فى انقلاب دراجة نارية امام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وقامت سيارة الاسعاف بنقلهما الى مستشفى قروى جزيرة المساعدة للعلاج، وتبين ان المصابين هما كريم سيد حسين 27 سنة، عامل، وبدر سيد حسين 15 سنة، عامل، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وفي الحادث الثالث اصيب 3 من أسرة واحدة "سيدة وطفلتين" من قرية بنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف، بإشتباه تسمم غذائي، وقامت سيارة الإسعاف بنقلهم الى مستشفى بنى سويف التخصصي، وقام الاطباء بإجراء عمليات غسيل معدة لهم وتم وضعهم تحت الملاحظة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابون هم: "شيماء ق.ل" 40 سنة "نور ف.ر" 12سنة، و"إبتسام ف.ر" 8 سنوات، قرية بنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف، ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة إسعاف المصابات على الفور، حيث تم اجراء الإسعافات الأولية لهن وخضعن للفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.