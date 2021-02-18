ابن شقيق قتيل سرابيوم يطالب بإعدام المتهمين

طالب «سامح عامر»، نجل شقيق المجني عليه في جريمة «سرابيوم»، بالإسماعيلية، التي راح ضحيتها مسن في السبعينات وزوجته، بإعدام القتلة في أسرع وقت.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، اليوم: «أطالب بإعدام القتلة في ميدان سرابيوم أمام الجميع حتي تنطفىء النار بداخلي وأوجه الشكر لوزارة الداخلية وضباط مباحث الاسماعيلية وفايد، على جهودهم المكثفة والسريعة والتي أسفرت عن ضبط الجناة».

وقال عامر إن إفراد العائلة وأهالي القرية أصابتهم حالة من الذهول بعد الواقعة، خاصة وأن المجني عليه كان أكثر الأشخاص التزاما واحتراما في القرية وعُرف عنه مساعدة الجميع ومد يد العون للغريب قبل القريب.

كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، أمر بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوي مدير المباحث والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث فايد لكشف غموض الجريمة وضبط الجناة.

وعلي مدار 48 ساعة ماضية كثفت المباحث الجنائية تحرياتها حول المقيمين في المنطقة والمقيمين الجدد وتوصلت لهوية أحد المشتبه بهم، وأشارت التحريات إلى أن المتهم في الواقعة عاد إلي القرية قبل مدة قصيرة وظهر في مكان الواقعة عدة مرات قبل ارتكاب جريمته.

وألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم محمد الفرماوي القبض علي االمشتبه به الذي اعترف بجريمته وأرشد عن شريكه في واقعة مقتل مسن وزوجته، وبإعداد الأمنة الأمنية تمكنت مأمورية مكبرة من القبض علي المتهم الثاني.

وكشفت المعلومات الأولية أن أحد جيران المجني عليهما وصديق له وراء ارتكاب الجريمة بغرض سرقة مبلغ مالي من داخل منزل المجني عليهما مشيرة إلى أن المتهم الأول وشهرته «فراويلا»، من أبناء القرية وانتقل للإقامة خارجها في وقت سابق وعاد واستقر بها منذ فترة قريبة.