انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس 18-2-2021 في مصر

تراجعت أسعار الذهب بمحلات الصاغة، في مستهل المعاملات الصباحية، اليوم الخميس الموافق 18 فبراير، لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت أول أمس تراجعا في نهاية التعاملات بنحو 6 جنيهات.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 اليوم بين 888 إلى 890، بعد أن سجل أمس 898 و901 جنيه.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 اليوم بين 777 إلى 779، بعد أن سجل أمس 786 و788 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم بين 666 إلى 668، فيما سجل أمس 674 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، بين 6,216 إلى 6,232 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 888,000 إلى 890,286 جنيه.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 27,617 إلى 27,688 جنيه.

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 18 فبراير الجاري، انخفاضا في الأسعارفي أسواق المال المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24، قيمة 896.38 جنيه و57 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 784.35 جنيه و500 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، 672.30 جنيه و47 دولار.

البورصة وسعر الصرف يتحكمان في سعر الذهب

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ أسعار الذهب ترتبط في مصر بعاملين فقط، وهما سعر التداول في البورصات والأسواق العالمية، وسعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

وأشار واصف، إلى أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بوجود تحفيزات متعلقة بالاقتصاد، دفعت المستثمرين للجوء إلى الاستثمار في الدولار ما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس.