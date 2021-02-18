تعرف على المناطق الأكثر برودة وحالة الطقس غدا.. بدء حالة الاستقرار

تشهد محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد عدة مناطق سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط ثلوج على مناطق السواحل الشمالية الغربية، ومتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مدار اليوم الخميس أيضا، لتبدأ حالة الطقس في التحسن النسبي مساء اليوم.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ من أكثر المناطق التي شهدت سقوط للثلوج هي سانت كاترين، حيث وصلت درجات الحرارة بها إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر، مشيرا إلى أنّ العاصفة الترابية التي بدأت قبل يومين ستنتهي مساء اليوم الخميس.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع سقوط أمطار غدا الجمعة على عدد من المناطق، وتستمر على مدار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية، كما أنّ محافظات شمال الصعيد والتي شهدت عواصف خلال الأيام الماضية ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية بداية من الغد في الصعيد وسيناء.

المناطق الأكثر برودة غدا

ورغم أنّ حالة الطقس ستشهد حالة من التحسن النسبي بداية من مساء اليوم، وهناك عدد من المناطق التي تشهد برودة أكثرمن غيرها مثل سانت كاترين وبعض مناطق محافظة جنوب سيناء، وجاءت درجات الحرارة في محافظات مصر غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 099.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.