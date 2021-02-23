«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. خطة «التضامن» لضبط الزيادة السكانية ومزايا للأسر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة بكل مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، مضيفة أن ملامح الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني ستكون كالتالي:

- استهداف توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكلفات الخدمة العامة.

- تضم الخطة في عضويتها 8 وزارات، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان والمسح الديموجرافي.

- إقرار مزايا للأسر التي لا تنجب فوق مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج في برامج تكافل وكرامة.

- سلب بعض المزايا من الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.

- سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية.

- في الجانب الصحي، سيتم زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.

- الجانب الاجتماعي، يتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

- الجانب الاقتصادي، سيعتني بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.

- الجمعيات الأهلية، سيكون لها مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وسيكون لها دورًا فاعلًا في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية.

- برنامج «2 كفاية»، الذي يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات.

- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.

- تسعى وزارة التضامن، في إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%.

- الوصول بعدد العيادات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها.

- إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

- تطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية.

- مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة في مجال تنظيم الأسرة بالقطاعين الحكومي والأهلي، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.