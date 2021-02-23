«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. خطة «التضامن» لضبط الزيادة السكانية ومزايا للأسر
إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن
كتب:
أسماء زايد
03:18 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
أحد أنشطة 2 كفاية .. "أرشيفية"
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة بكل مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، مضيفة أن ملامح الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني ستكون كالتالي:
- استهداف توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكلفات الخدمة العامة.
- تضم الخطة في عضويتها 8 وزارات، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان والمسح الديموجرافي.
- إقرار مزايا للأسر التي لا تنجب فوق مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج في برامج تكافل وكرامة.
- سلب بعض المزايا من الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.
- سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية.
- في الجانب الصحي، سيتم زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.
- الجانب الاجتماعي، يتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.
- الجانب الاقتصادي، سيعتني بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.
- الجمعيات الأهلية، سيكون لها مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وسيكون لها دورًا فاعلًا في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية.
- برنامج «2 كفاية»، الذي يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات.
- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.
- تسعى وزارة التضامن، في إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%.
- الوصول بعدد العيادات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها.
- إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
- تطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية.
- مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة في مجال تنظيم الأسرة بالقطاعين الحكومي والأهلي، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.