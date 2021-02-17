مدير مشروع «2 كفاية»: نركز عملنا على المحافظات الأعلى إنجابا

قالت ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يستهدف المحافظات الأكثر فقرا، التي تسجل نسب إنجاب ومواليد مرتفعة، وبها معدلات خصوبة مرتفعة، لافتة إلى أن كل محافظات الصعيد تقريبا، بالإضافة إلى محافظتي (الجيزة والبحيرة)، هي من لوحظ تسجيلهن لنسب مواليد مرتفعة، وبالتالي يركز المشروع في عمله على تلك المحافظات.

وأضافت «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة cbc، أن المشروع حتى يصل إلى هدفه بتقليل الكثافة السكانية في مصر، واكتفاء الأسر والأهالي بمفهوم إنجاب طفلين فقط، يعملون توعية الأسر في الأساس، فضلا عن تقديم خدمات تنظيم الأسر، من خلال عيادات تنظيم الأسرة.

طرق توعية المواطنين التي يتبعها المشروع

وأشارت مدير مشروع «2 كفاية»، إلى أن التوعية التي يحرص القائمون على المشروع أن تصل إلى الأسر والفئات المستهدفة، تقدم من خلال عدة طرق يأتي في مقدمتها زيارات «طرق الأبواب»، التي يستخدمون فيها نخبة من المثقفات المجتمعيات، لتحدث مع الفتيات والرجال والأسر وإقناعهم بمفهوم المشروع.

وأكملت: نستخدم أيضا النداوت ومسرح الشارع، بالإضافة إلى حملات إعلانية موسعة وبرامج إذاعية، منبهة أن المشروع يحاول أن يخاطب الناس ويصل إليهم بكل الطرق الممكنة.

750 ألف سيدة استجبن لزيارات طرق الأبواب

وعن الاستجابة التي حققها المشروع حتى الآن، أوضحت أنه تم حتى الآن 5 ملايين زيارة طرق الأبواب، كان نتيجتها اقناع 750 ألف سيدة، بالذهاب إلى عيادات تنظيم الأسرة، كما نظم المشروع 4500 ندوة حضرها حوالي 950 ألف رجل وسيدة.

وأردفت «لبيب»، إلى أن التحدي الذي يواجهه المشروع، يتمثل في بعض الأفكار المغلوطة عن زيادة الإنجاب وعن تنظيم الأسرة، وللأسف هذه الأفكار متأصلة في فكر وقناعات بعض المواطنين للأسف.