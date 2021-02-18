خبير تنمية محلية: المحافظون لهم دور كبير في إعادة التوزيع السكاني

تعد مشكلة الزيادة السكانية، هي أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة، إذ يزيد معدل النمو السكاني كل عام بنسبة كبيرة، مما يتطلب بذل جهد أكبر من قبل قطاعات الدولة، لتوفير احتياجات المواطنين من فرص عمل ومسكن ومأكل.

فيقول الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، بكلية الإدارة، بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إنه طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م، من المادة 25- إلى المادة 28 تشير إلى أن المحافظ مسؤول عن القضايا السكانية، أي كل محافظ يتعامل مع القضايا السكانية على حسب الموقع الجفرافي والطبيعة القبلية.

وأضاف أن هناك 27 محافظا عليهم دور كبير في إعادة إدارة التوزيع السكاني من جانب، والتوعية السكانية من جانب آخر.

وأشار عرفة إلى أن عدد سكان مصر وصل حتى الآن 101,530,329 حتى آخر إحصائية عصر الثلاثاء الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التوعية السكانية هي الحل

وأوضح خبير التنمية المحلية، أن التوعية السكانية تتمثل في الندوات التثقيفية من خلال أكثر من 4200 مركز شباب في الـ27 محافظة، وأيضا من خلال 5100 وحدة صحية منتشرة في المراكز والقرى، بالإضافة إلى التوعية من خلال أماكن العمل من قاعة المؤتمرات وخلافه في فروع الـ33 وزارة المنتشرة في الـ27 محافظة.

وناشد «عرفة» كل محافظ في كل محافظة بوضع خطة إستراتيجية، للاستفادة من الزيادة السكانية في العمل الخاص أو العام، حيث لابد على كل محافظ أن يعمل على خطة تنمية الأسرة المصرية.

كما أشار أستاذ التنمية المحلية إلى أنه لابد من تدريس القضايا السكانية، وكيفية التعامل معها، داخل المدارس والجامعات.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.1 مليون نسمة والشرقيه والدقهلية، وفقا لأستاذ التنمية المحلية.

كما أشار إلى أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعا فتيا؛ حيث تشكل الفئة العمرية «أقل من 15 سنة» ثلث السكان بنسبة 34.1%، وأنه وفقا لتوقعات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر، سيصل عدد السكان مصر إلى 192 مليون نسمة عام 2052، حال استمرار وتيرة الزيادة السكانية الحالية.