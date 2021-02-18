الجامعات توضح موقف الطلاب المصابين بكورونا في الامتحانات: حقهم مضمون

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي خلال أيام، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، ومن المقرر أن يحسم المجلس الأعلى للجامعات السبت المقبل، آليات تنفيذ الامتحانات، والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، بينما أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أنّ حقوق الطلاب الذين سيثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضمونة في الامتحانات.

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إنّه سيتم تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات الذين سيثبت إصابتهم بفيروس كورونا قبل الامتحانات أو خلالها، بكامل درجاتها، بعد تقديم ما يثبت الإصابة، على أن يتم تحديد جداول الامتحانات الجديدة لهم من قبل مجلس الأقسام بالكليات، مؤكدة أنّ صحة وسلامة الطلاب شيء وهدف رئيسي للمجلس الأعلى للجامعات.

آليات تنفيذ الامتحانات تتصدر اجتماع الأعلى للجامعات السبت المقبل

وتابعت المصادر، أنّ الجامعات على أتم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأبرزها التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طوال وجودهم بالجامعة، وإجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

وفي ذات السياق، ناشد الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، المواطنين والطلاب، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خاصة الفترة الحالية التي تشهد موجة البرد الشديد، وبالتالي تعمل على زيادة نشاط الفيروسات التنفسية خاصة أمراض الإنفلونزا والجيوب الأنفية.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أنّ معدلات الإصابة بالمرض بدأت تعود مرة أخرى للارتفاع البسيط، بسبب عوامل الجو المتغيرة، مناشدا المواطينن بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والاهتمام بالتغذية الصحية الجيدة المحفزة للمناعة، والاهتمام والمشروبات الساخنة بأكبر قدر ممكن.