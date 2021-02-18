محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وذلك في إطار جولاته المكثفة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم المهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب.

وتفقد المحافظ أعمال رصف شوارع جزيرة ساحل سليم والتي يجرى رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ساحل سليم للعام المالي 2020/2021، مشدداً على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين.

وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

ووجه رئيس مركزساحل سليم بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق.

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