نشطة على بعض المناطق.. أماكن تشهد رياحا خلال 72 ساعة

تشهد البلاد في الفترة الحالية طقسا غير مستقر يشمل انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وسقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة بسبب المنخفض القبرصي، وأوضح محمود شاهين في حديث سابق لـ«الوطن» أنه متوقع أن تستقر حالة الطقس مساء الخميس، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها الجريدة لقرائها نستعرض الأماكن التي تشهد رياح خلال الفترة المقبلة:

الجمعة 19 فبراير

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري رياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء متوقع أن تشهد رياحا نشطة ومتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد رياح معتدلة.

السبت 20 فبراير

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد رياح معتدلة السبت.

الأحد 21 فبراير

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه متوقع تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد رياح معتدلة.

حالة الطقس اليوم

ومتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد صباح اليوم، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية، ومتوسطة على مناطق من الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح، كما توجد فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.