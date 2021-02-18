تصل لـ«-2».. الأرصاد تصدر بيانا جديدا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا جديدًا يكشف عن كواليس وتفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها محافظات مصر على مدار اليومين الماضيين، فضلًا عن العواصف والأمطار والانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي وصل في بعض المناطق إلى 2 تحت الصفر.

وقالت الهيئة، إن حالة الطقس في القاهرة خلال الأيام المقبلة، سيشهد حالة من الانخفاض الجوي؛ ليسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة، والمناطق الساحلية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومع نهاية الأسبوع المقبل سترتفع درجة الحرارة 4 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من «كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية»، وأمطار متوسطة على مناطق من «الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح»، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر

القاهرة: العظمى 12 والصغرى 06.

الإسكندرية: العظمى 12 والصغرى 09.

مطروح: العظمى 13 والصغرى 08.

سوهاج: العظمى 15 والصغرى 06.

قنا: العظمى 16 والصغرى 07.

أسوان: العظمى 17 والصغرى 07.

شبين الكوم: الصغرى 06 والعظمى 12.

طنطا: الصغرى 06 والعظمى 12.

دمنهور: الصغرى 07 والعظمى 12.

بلطيم: الصغرى 07 والعظمى 13.

السلوم: الصغرى 08 والعظمى 12.

سيوة الصغرى 06 والعظمى 11.

بورسعيد: الصغرى 10 العظمى 13.

دمياط: الصغرى 09 والعظمى 13.

الزقازيق: الصغرى 07 والعظمى 12.

الإسماعيلية: الصغرى 08 والعظمى 13.

السويس: الصغرى 08 والعظمى 13.

العريش: الصغرى 09 والعظمى 13.

رفح: الصغرى 08 والعظمى 13.

رأس سدر: الصغرى 10 والعظمى 15.

نخل: الصغرى 07 العظمى 12.

نويبع: الصغرى 11 والعظمى 15.

طابا: الصغرى 09 والعظمى 13.

كاترين: الصغرى -2 والعظمى 08.

الطور: الصغرى 08 والعظمى 15.

شرم الشيخ: الصغرى 11 والعظمى 17.

الغردقة: الصغرى 11 والعظمى 18.

مرسى علم: الصغرى 12 والعظمى 18.

الفيوم: الصغرى 06 والعظمى 12.

بنى سويف: الصغرى 06 والعظمى 13.

المنيا: الصغرى 05 والعظمى 13.

أسيوط: الصغرى 05 والعظمى 14.

سوهاج: الصغرى 06 والعظمى 15.

قنا: الصغرى 07 والعظمى 16.

الأقصر: الصغرى 07 والعظمى 16.

أسوان: الصغرى 07 والعظمى 17.

أبوسمبل: الصغرى 08 والعظمى 17.

الوادي الجديد: الصغرى 08 والعظمى 16.

شلاتين: الصغرى 15 والعظمى 22.

أبو رماد: الصغرى 15 والعظمى 23.

حلايب: الصغرى 16 والعظمى 19.

رأس حدربة: الصغرى 16 والعظمى 19.