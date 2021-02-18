تحسن الطقس بالإسكندرية في ثالث أيام نوة الشمس الصغرى

شهدت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، تحسناً في الأحوال الجوية، بعد يومين من الأمطار الغزيرة والصقيع الشديد، والتي استمرت حتى فجر اليوم بأمطار تراوحت شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وسط إعلان الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى.

وتعرضت الإسكندرية لموجة من الطقس السيء، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك على مدار اليومين الماضيين ضمن نوة الشمس الصغرى، قبل أن تشهد تحسناً ملحوظاً مع توقف الأمطار، بينما يستمر انخفاض درجات الحرارة والصقيع الشديد.

ووفقا لهيئة ميناء الإسكندرية، وصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وارتفعت أمواج البحر المتوسط بين 4.5 إلى 5 أمتار.

واستعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية، وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط مياه الأمطار لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة، خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلا عن متابعة انتشار وتمركزات سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية على مستوى الأحياء.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر لمتابعة حالة الطقس السيء، وخاصة في غرب الإسكندرية، والتي شهدت سقوط أمطار غزيرة وصلت حد السيول، مؤكدا أن جميع الأجهزة تواصل مجهودتها على أرض الواقع للتعامل مع تلك التداعيات.