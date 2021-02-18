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الداخلية توفد مأمورية لتجديد بطاقة رقم قومي لمريض بمستشفى وآخر بمنزله

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الوطن
12:29 م | الخميس 18 فبراير 2021
توجيه مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومى لمريض بمستشفى وآخر بمحل إقامته

توجيه مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومى لمريض بمستشفى وآخر بمحل إقامته

استجاب قطاع الأحوال المدنية، لالتماس أسر مواطنين، أحدهما محجوزة بأحد المستشفيات، والآخر مريض وموجود بمحل إقامته، لتجديد بطاقتي الرقم القومي الخاصة بهما.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية، مأموريتين خارجيتين تابعتين للقطاع، إلى مقر المستشفى المحتجز به إحدى الحالتين، ومحل إقامة الحالة الأخرى، وجرى إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقتي الرقم القومي وتسليمها لهما بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين لتقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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