ضبط سيده بالغربية لنصبها على مواطنين وجمعها أموالاً لتسفيرهم بالخارج

تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط سيدة لارتكابها واقعة نصب على 5 مواطنين وجمعها أموالا مقابل تسفيرهم للخارج من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين مقيمون بمحافظة الغربية) بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.

بتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم صناعي، ومقيمة بالغربية بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم إستدعاؤها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية.

في المقابل، أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته بفتح تحقيق مع المتهمة بالنصب وسماع أقوال المبلغين وحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وشدد المحامي العام على تشكيل لجان من النيابة لفحص بلاغات وقائع النصب وجمع الأموال العامة بدعوى تشغيلها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال تلك المخالفات.