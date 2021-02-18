القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ للتعامل مع سقوط الأمطار

شهدت الساعات القليلة الماضية، موجة من الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وتعرض بعض المحافظات لسقوط كميات كبيرة من الأمطار والسيول، ومن أبرز تلك المحافظات محافظة الإسكندرية.

من جهتها، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار رفع حالة الطوارئ بجميع شركات المياه والصرف الصحي، داخل المحافظات للتعامل مع سقوط الأمطار.

وأشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، إلى استمرار رفع حالة التأهل والاستعداد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأوضح أنه تم الدفع بأكثر من 1660 معدة من الطلمبات والبدلات والمولدات المتنقلة والسيارات المجهزة، وفرق الصيانة والطوارئ بالشركات التابعة، والعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وغرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة.

ولفتت الشركة القابضة، في بيان لها، اليوم، إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت ارتفاع أمواج البحر المتوسط بمناطق المندرة وميامي وسيدي بشر ومحطة الرمل، وسقوط أمطار على محور المحمودية، أمس، وتم التعامل معها بمعدات الشركة.

كما شهدت محافظة الدقهلية، منذ الثلاثاء الماضي، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على كافة الأنحاء، وحاليًا توقفت الأمطار، وقد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بسحب مياه الأمطار من كافة مناطق المحافظة، بالاستعانة بحوالي 55 معدة وسيارة مختلفة.

وتابعت الشركة، سقوط أمطار متوسطة، ونشاط للرياح، واستمرار أعمال سحب مياه الأمطار بمعدات الشركة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من مناطق مدينة «كفر الشيخ، مركز بيلا، مركز سيدي سالم، مركز بلطيم، ومركز الحامول».

وشهدت محافظة دمياط، تغيرًا ملموسًا في الأحوال الجوية، منذ صباح الثلاثاء، واستمرت حتى اليوم الأربعاء، صاحبه تساقط أمطار متقطعة، وتباينت شدتها من خفيفة إلى غزيرة إلى غزيرة جدا، وذلك على نطاق واسع ومتمثله في المناطق «مركز ومدينة دمياط، مدينة عزبة البرج، مدينة رأس البر، مدينة الروضة، مركز ومدينة فار سكور، مدينة السرو، البراشية، شرمساح، الزعاترة، كفر الغاب، وكفر شحاته»، مع نشاط كبير في الرياح؛ مما أدي إلي ارتفاع أمواج البحر بمنطقة رأس البر، وجارِ التعامل بسيارات الكسح والسيول.

كما شهدت معظم مراكز محافظة الشرقية، سقوط أمطار خفيفة، ولا يوجد تجمعات للمياه في الشوارع، مع استقرار حالة الأحوال الجوية بمحافظات القناة حتى الآن.