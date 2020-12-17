خط ساخن وتطهير شبكات.. استعدادات الشركة القابضة لمواجهة الأمطار

أطلق المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توجيهات عدة من خلال إصدار حزمة من التوجيهات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأشار "رسلان" إلى قيام الشركة بتطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

واستعرض "رسلان"، جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات على مستوى الجمهورية في الاستعداد للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، حيث تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، وحصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

من جانبه قال وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم شركة القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محافظتي القاهرة والجيزة مستعدين لمواجهة موسم الأمطار منذ شهر مايو الماضي، من خلال تكثيف عمليات التطهير، ورفع كفاءة المحطات، بالإضافة إلى تطهير شناين "بالوعات" الأمطار، وصيانة خطوط الصرف، ورفع كفاءة المعدات "الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات".

وأضاف أنه تم توفير معدات الأمن الصناعى والملابس الآمنة للعاملين بالشركة استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع، وأنه لا يمكن تحديد أكثر المناطق تأثرا بمياه الأمطار داخل محافظتي القاهرة والجيزة، لأنها تتغير وفقا للتقلبات المناخية وطبيعة الأمطار التي تسقط على المناطق المختلفة.

وأشار "عابدين" إلى أن محافظة القاهرة لديها 100 معدة ما بين "شفاط، شفاط نافورى، بدالات محمولة، طلمبات".

وقامت المحافظة بنشر معداتها فى الشوارع والمحاور الرئيسية منذ الأربعاء الماضى، وموجودة حتى الآن، تحسبا لسقوط الأمطار، بينما تحتوى محافظة الجيزة على 63 معدة، كما تتميز المحافظة بوجود عربات سيول.

وأوضح المتحدث الإعلامى أن هناك تنسيق كامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات بالشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس، وأن الشركة تعمل ضمن منظومة تتضمن، المحليات، وهيئة الأرصاد الجوية، والحماية المدنية، وهيئة النظافة، وغرفة العمليات بالمحافظة هى التى تدير هذه المنظومة.

أما عن أجهزة التتبع لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية، أوضح "عابدين" أنها وسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها فى الأماكن وفقا للخطة، وهو موضوع مطبق بالفعل خلال العام الماضى.

كما أوضح "عابدين" أن جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، تلقت تعليمات بأن تكون جميع الشركات بالمحافظات، على أتم الاستعداد لمساندة المحافظات التى تتعرض للغرق بمياه الأمطار.