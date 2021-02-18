استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء لمواجهة الطقس السيء بشمال سيناء

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة.

وأكد شوشة، في تصريح له اليوم، مواصلة عمل غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة والغرف الفرعية على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، مشددا على استعداد مجالس المدن ومرافق الخدمات لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع هيئة الأرصاد والرى والموارد المائية.

ويتابع المحافظ عمل المخابز لتوفير الخبز للمواطنين إلى جانب الأسواق لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، علاوة على متابعة شركتى مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة في ازالة آثار الأمطار والتقلبات الجوية وتجمعات المياه والمخلفات أولاً بأول بالتعاون مع مجالس المدن لتيسير الحركة.

وأصدر المحافظ توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومنها المستشفيات والإسعاف والمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات وباقي مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين والتضامن الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والطرق والتموين والشباب والرياضة والهلال الأحمر، ورفع حالات الطوارىء تحسباً لأية تطورات جديدة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ووجه باستعداد مديرية الرى لمتابعة حركة المياه الناجمة عن الأمطار وتجمعها خلف السدود على طول مجارى ومخرات السيول، علاوة على وجود محطات رصد للإبلاغ عن أية تجمعات مياه خلف السدود، إلى جانب جاهزية مديرية التضامن الاجتماعي والإدارات الفرعية بمختلف مجالس المدن والمراكز لإنشاء مراكز إيواء عاجلة للمواطنين المضارين من السيول فى حالة وقوعها.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة السيول، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر، وأن تستعد كل مديرية أو جهة معنية بخطة شاملة بالإمكانيات المتاحة ومهمتها تجاه السيول، وتشمل الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد السيول.

وشدد في تحذيره لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء هبوب الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار أو شدة الرياح.

ومن جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن جميع مرافق الخدمات والجهات المعنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تطورات للظروف الجوية، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية، مصدرا تعليماته باستمرار اليقظة والحذر فى متابعة أية تطورات للظروف الجوية.

وأشار الى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم مندوبين عن مديريات الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والمياه الجوفية وإدارتي المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وقطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأنها تتلقى تقارير المتابعة من الغرف الفرعية وشكاوى المواطنين للعمل على ازالة أسبابها.