نائب محافظ شمال سيناء يناقش خطة النظافة العامة لمدينة العريش

عقد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، اجتماعا لمناقشة خطة النظافة العامة لمدينة العريش، اليوم، في حضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ياسر عمارة، مدير عام شئون البيئة بشركة كير سيرفيس، محمد عبد المجيد، مدير منطقة العريش بالشركة، ومديري الادارات المعنية.

وأكد نائب المحافظ، أهمية ظهور مدينة العريش بصورة حضارية بعد افتتاح المرحلة الاولي من تطويرها، من خلال رفع القمامة والمخلفات بصورة مستمرة، ونظافة الشوارع والميادين، والكنس الآلي واليدوي للشوارع.

وأشار نائب المحافظ إلى تلقي شكاوي المواطنين الخاصة بقطاع النظافة علي مدار اليوم والعمل علي إزالة أسبابها، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ولفت إلى أن مدينة العريش ومختلف مدن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار الأمني بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية، خلال الفترات الماضية.

من جانبه استعرض محمد عبد المجيد، مدير منطقة العريش بشركة كير سيرفيس، خطط وبرامج تشغيل مدينة العريش، مشيرا الى وضع دراسات ميدانية بهدف وضع منظومة نظافة فاعلة.

وأكد أن الغرض من المشروع تنفيذ جميع العمليات التي من شأنها نظافة الشوارع والميادين والأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية والشواطئ، سواء عمليات جمع المخلفات أو عمليات كنس ونظافة الشوارع بمدينة العريش.

وقال مدير المنطقة، أن شركة النظافة تعمل بطاقة 350 عاملا و23 مشرفا و5 رؤساء قطاعات و24 سائقا ، و2 لمكتب الشكاوي ، بجانب 30 سيارة حمولة 3 أطنان و5 موتوسيكل و3 لوادر وسيارة شفط أتربة وسيارة قلاب كبيرة حمولة 18 طنا.

حضر الاجتماع كلا من عيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، محمد السيد، مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة، علي سالمان، مدير الشئون القانونية، جمال حلمي، مدير شئون البيئة، ابراهيم الكاشف، مدير تحسين البيئة بمجلس مدينة العريش سابقا، عصام عبد الحميد ، مدير الشئون الادارية بشركه كير سيرفيس ، إسلام فداوي، المدير الإداري بالشركه.