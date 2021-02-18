طبيب شرعي يفند للمحكمة ما تبقى من ضحايا سفاح الجيزة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، للطبيب الشرعي في واقعة مقتل المجني عليه رضا محمد، التي يُحاكم فيها سفاح الجيزة اليوم.

وقال الشاهد، إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2020 بناء على اتصال من النيابة العامة، جرى الانتقال للعقار رقم 16 بشارع أبناء سوهاج في بولاق الدكرور، وكان ذلك بوجود المتهم الذي أرشد عن مكان جثة في غرفة بشقة في الطابق الأرضي.

وأكد الشاهد، أن أعمال الحفر بدأت داخل الغرفة وتم العثور على عظام لذكر، وقطعة من تي شيرت أبيض وبنطال، وهاتف سامسونج وبطاقة رقم قومي باسم رضا محمد عبداللطيف وكارنيه نقابة المهندسين بنفس الاسم، وأمرت النيابة بنقل الرفات لمشرحة زينهم، مؤكدا أنه جرى إرسال «ضلع» و«أسنان» للمعمل لسحب بصمة وراثية منها.

بدأت جلسة محاكمة قذافي فراج عبد العاطي، المعروف بسفاح الجيزة، بمحكمة جنايات القاهرة، بتهمة قتل صديقه رضا حميدة عمدا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه في شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.

النيابة العامة تتلو أمر الإحالة

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، في بداية الجلسة.. وتتضمن «تتهم النيابة قذافي فراج لأنه في غضون شهر أبريل من عام 2015، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، قتل المجني عليه رضا محمد عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على إزهاق روحه، فأعد مخططا بأن انتظر قدومه إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته وتيقن حضوره لها متخيرها مسرحا لجرمه، وأعد سلاح جريمته، أداة حديدية وخبأه تحضرا، وزعم مجالسة المجني عليه بتناول الأطعمة سويا ولم يكن ينتوي مجلسا».

وأضافت النيابة العامة، أن المتهم أحضر سلاحا تحضرا ودنا إلى المجني عليه على حين غرة، مسددا له ضربات غادرة قاسية على رأسه دون توقف أو إمهال حتى أيقن مفارقته للحياة، وفاضت الروح إلى بارئها محدثا ما ألم به من إصابات ابانتها تقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتابعت النيابة، بأن المتهم لم يستكن، إذا قام بحفر قبر المجني عليه بحجرة بذات المسكن، ووراه فيها دفنا عامدا إخفاء معالم جريمته، وأحرز الات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، دون مصوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية واستعملها في قتل المجني عليه.