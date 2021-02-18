في عيد ميلاه.. سر انفصال زكي فطين عن سندريلا الشاشة وتعافيه من السرطان

يحل اليوم الخميس 18 فبراير عيد ميلاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب الـ59، الذي أعطى خلال مشواره الفني عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، وعمل مع كبار نجوم الفن، كما كان له الفضل في اكتشاف بعض المواهب الشابة.

وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» أبرز محطات حياته:-

- تخرج في «المعهد العالي في السينما» قسم الإخراج عام 1983 .

- عارضت والدته الفنانة ليلى مراد، دخوله الفن، فقرر الالتحاق بكلية الزراعة، وفي السنة الثالثة عاد مرة أخرى لدراسة الفن.

بداية مشواره الفني

- عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثاني في أهل القمة، وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها «اليوم السادس».

- عمل مديراً في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية».

زواج زكي فطين عبد الوهاب من سندريلا الشاشة المصرية

- في عام 1981، بعد أن انفصلت من "علي بدر خان"، تزوجت الفنانة سعاد حسني زكي فطين عبد الوهاب وذلك حين كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما.

- انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة والدة "فطين"، فهو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب، وأعمامه الفنان سراج منير والمخرج حسن عبدالوهاب، وخالة الفنان منير مراد.

أهم أعمال زكي فطين عبد الوهاب

- من أبرز أعماله «بحب السيما، ريش نعام، مرسيدس، دوران شبرا، العراف، تفاحة آدم، أهل كايرو»، وغيرها.

- أصيب الفنان زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة في مايو 2019 وتعافى منه تدريجياً.

- تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه، اضطر بسببها لبيع سيارته لاستكمال علاجه.

- أخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب، مسلسل «النهاية»، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الفنان يوسف الشريف، ومن المقرر أن يشارك في فيلم «العنكبوت» وعرضه قريباً .