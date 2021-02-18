«القاهرة» ضمن أفضل 10 بيئات عالمياً للشركات الناشئة

صُنفت مدينة القاهرة من بين أفضل 10 بيئات على مستوى العالم توفر مناخًا مثاليًا لإنشاء ونمو الشركات الناشئة، طبقا للتقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020 الصادر مؤخرًا، بحسب المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

وقال شتا خلال حفل إعلان نتائج وتسليم جوائز الدورة الأولى للمسابقة الفرنسية-المصرية للشركات الناشئة والتي حصدتها 8 شركات مصرية ناشئة، إن ريادة الأعمال هي المستقبل، وتفتح المجال أمام الشباب لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع بشكل يقدم قيمة مضافة للمجتمع ولأنفسهم على المستوى المهني.

انطلقت المسابقة عقب خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر

وأضاف "شتا" أن المسابقة الفرنسية المصرية للشركات الناشئة انطلقت عقب إعلان النوايا الموقع بين مصر وفرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في 2019، بهدف إتاحة الفرصة لتطوير الأعمال للشركات التي لديها القدرة على النمو في قطاعات التحول الرقمي، والمدن المستدامة، والتكنولوجيا المالية، كما أنها تعد جزءا من التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال الابتكار وريادة الأعمال؛ لمساعدة الشركات المصرية الناشئة في التطور لتصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي.

8 شركات مصرية فازت في المسابقة من بين أكثر من 150 شركة ناشئة

وكانت 8 شركات مصرية قد فازت في المسابقة من بين أكثر من 150 شركة ناشئة، ففي مجال الصحة فازت شركتي «علاجي تك» وشركة «Bypa-ss»، وفى مجال التكنولوجيا المالية فازت شركتي «الجمعية» وشركة «Ocra Wallet» ، وفى مجال المدن المستدامة فازت شركتي «Transport for Cairo» وشركة «Hood».

كما خصصت جائزتين لشركتين ناشئتين لتحفيز العمل الابتكاري باستخدام التكنولوجيا وهما جائزة «Coup de cœur» يقدمها مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر وفازت بها شركة «NanoEbers»، والجائزة المجتمعية «Community Award» تقدمها شركة «أورنج مصر» منحت لشركة «Tink» نتيجة تصويت المتفاعلين على منصة إبداع مصر «Egyptinnovate» المعنية بالتواصل مع المبتكرين في الشركات.

وشارك في تنفيذ المسابقة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وحظى المشاركون في المسابقة على فرص تدريب وتمكين افتراضي مكثف في مجالات الثقافة المالية، ومهارات العرض على المستثمرين، والابتكار، وبناء العلاقات مع المستثمرين والصناعة والتواصل الفاعل مع مجتمع المبتكرين وغيرها من الموضوعات الهامة اللازمة لنمو للشركات الناشئة التي قدمها مجموعة من الشركاء في المسابقة والمتخصصين في تنمية بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر وهم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC و Falak وFlat6Labs وEFG EV Fintech.