«حديث الصباح».. الطقس وتغليظ عقوبات الباعة الجائلين في القطارات أبرز ما تناولته الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج التوك شو الصباحية اليوم الخميس، والفقرات والمداخلات الهاتفية التي عرضتها البرامج، إذ استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميات جومانا ماهر وليندا عبداللطيف ومنة الشرقاوي، والإعلامي حسام حداد، تقريرا عن أبرز المشروعات التي شهدتها محافظة بني سويف مؤخرا.

87 مليار جنيه لمشروعات بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنّ هناك 87 مليار جنيه مخصصة لتطوير المحافظة، وجرى رفع هذا الرقم مؤخرا، لما للمحافظة من أهمية جيومكانية، موضحا أنّ حق بني سويف كان «مهضوما» في السنوات الماضية، لكن مع اهتمام القيادة السياسية اختلفت الرؤية بشأنها، خاصة أنّها ظهير لمحافظتي القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية وبوابة الصعيد للقادم من الدلتا، وبوابة الدلتا للقادم من الصعيد.

وشدد غنيم، على أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي مكّن الشباب بشكل فعلي، وجرى خفض معدل أعمار القيادات التنفيذية، مع الحفاظ على الكفاءات والقدرات، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تعمل على مزج الخبرات والشباب.

وأضاف محافظ بني سويف، أنّ الدولة المصرية استطاعت وضع بني سويف على الخريطة بعدد كبير من المشروعات القومية في آخر 6 سنوات، جاءت مواكبة للفكر الذي يطبق في المحافظة، لافتًا إلى أنّها شهدت تدشين محطة كهرباء وأكثر من منطقة صناعية، إضافة إلى طرق ومحاور جعلت المحافظة في قلب الكتلة السكنية للدولة المصرية.

وأكد غنيم: «أقدر في أقل من ساعة أوصل لموانئ البحر الأحمر، وفي ساعة أقدر أوصل لموانئ الإسكندرية، وعندنا محور عدلي منصور وطريق الجيش الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، وكل ده خلى المحافظة تاخد حقها».

تمكين الشباب أصوب اختيار للدولة المصرية

بدوره، قال الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إنّ تمكين الشباب أصبح مشروع الدولة المصرية الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في توقيت لم يتوقعه أحد، إذ تقلد الشباب مناصب في السلطة التنفيذية: «بعد سنة من المشاركة في تحويل التجربة الشبابية إلى مشروع لتمكين القيادات الشبابية المصرية، ممكن نقول بكل وضوح إنّ الموضوع ده كان الاختيار الأصوب لصالح الدولة المصرية».

وتابع حبش: «بشارك في العمل العام من 15 سنة، بس السنة اللي قضتها في منصبي الحالي تساوي في حجم التجربة والخبرة سنوات عملي اللي فاتت، لأن المسؤولية وحل المشكلات تختلف كثيرًا عن التحدث عنها».

وتابع: «ما قدمناه بشكل مختلف، هو أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّهنا بأن نستغرق الوقت اللازم في الدراسة وتقدير حجم المشكلات وإيجاد طرق لحلها ودراسة الإمكانيات والموارد المتاحة والتفكير في استغلال الموارد غير المستغلة وزيادتها، من أجل تحقيق التنمية في المحافظات التي نتولى العمل بها».

وأوضح أنّه عندما كُلف بالعمل مع الدكتور محمد هاني المحافظ الذي يعتبر أصغر محافظ في تاريخ البلاد، إذ كان يبلغ عمره 34 عاما وقت توليه منصبه، كان على علم كامل بالأنماط والنماذج التي دعمتها الدولة المصرية بشكل أو بآخر، وبالتالي كان التحدي أكبر بكثير من مجرد حل أو فهم مشكلات المحافظة: «لو لم نوفق في مهمتنا لأغلقنا الباب في وجه الكثير من الشباب المصري بشأن دخول السلطة التنفيذية أو التشريعية، وكان الاتجاه الأهم هو العمل في فريق عمل متكامل وهو ما جعلنا ننجح».

وأشار إلى أنّ محافظ بني سويف كان نائبا لمحافظ بورسعيد، وبالتالي اكتسب خبرة جعلته يتعلم منه: «بدأنا العمل فعليا في فبراير 2020، وخلال هذا العام عملنا على مجابهة الأزمات والكوارث على أرض المحافظة، وتوحيد جهود العمل الأهلي من أجل ضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمة، حتى تقدم على مستوى 225 قرية و7 مراكز».

تكلفة محور عدلي منصور مليار و148 مليون جنيه

أما مدير عام الطرق والنقل بمحافظة بني سويف، المهندس ناصر فراج، فقال إنّ أهالي المحافظة يحلمون بإنشاء كوبري على النيل منذ العام 2005، مضيفا أنّ تنفيذ هذا الكوبري (محور عدلي منصور) بدأ في مايو 2017، واستغرق تنفيذه نحو عامين ونصف العام بتكلفة مليار و148 مليون جنيه.

وتابع أنّ الكوبري القديم على النيل بالمحافظة جرى تنفيذه في ثمانينات القرن الماضي، قبل التنمية والامتداد العمراني شرق النيل، وكان مصمما على قدرة استيعابية معينة، لكن مع التنمية العمرانية في منطقة شرق النيل بدأ يراود أهالي المحافظة الحلم بتدشين كوبري بديل لكوبري الشرق القديم.

وأردف: «هذا الأمر يعتبر حلما كبيرا لأن الشريان الوحيد الذي يربط الشرق بالغرب هو كوبري الشرق القديم، وعندما كان يجرى صيانة له، كان يحدث شلل كامل وانقطاع بين الشرق والغرب، كما أنّ زيادة المشروعات والتنمية الصناعية والاستثمارات في شرق النيل مؤخرا كانت هائلة، ومن هنا زادت أهمية إنشاء محور أو كوبري بديل لكوبري الشرق القديم».

وواصل: «جرى تدشين مصانع عملاقة في شرق النيل ببني سويف، ونحيي القيادة السياسية على اهتمامها بالصعيد، ما أدى إلى عدم قدرة استيعاب كوبري الشرق الحركة والضغط والمروري، ولذلك جرى تدشين الكوبري البديل على مستوى عالٍ، إذ كان يتكون الكوبري القديم من حارتين في كل اتجاه، أما الكوبري الجديد فهو يتكون من 3 حارات في كل اتجاه، بخلاف حارة جانبية للطريق».

850 مليون جنيه لإنشاء المجمع الصناعي ببني سويف

بدورها، أشارت المهندسة شيماء ياسين، المنسق التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي بمحافظة بني سويف، إلى أنّه جرى رصد أكثر من 850 مليون جنيه للمشروع على مساحة 70 فدانا ويستهدف تدشين 266 وحدة صناعية مقسمة لـ3 نماذج، الأول مساحته 432 مترا مربعا يضم 110 وحدات، الثاني مساحته 540 مترا مربعا ويضم 47 وحدة، والنموذج الثالث مساحته 648 مترا مربعا ويضم نحو 82 وحدة صناعية، لافتةً إلى أنّ المشروع أتاح فرص عمل كثيرة للسيدات في كل القطاعات، كما تعمل على تدريبهن وتنمية مهاراتهن.

وأضاف أنّه جرى تقسيم المجمع إلى 4 قطاعات صناعية، الأول هو القطاع الغذائي ويشمل صناعات تقوم على الميزة الموجودة في المحافظة مثل صناعة النباتات الطبية والعطرية وصناعات تعبئة البقوليات وصناعة السكر وصناعات الحلويات الجافة والصلصة والمربات، والقطاع الثاني هو قطاع الصناعات الهندسية التي تستهدف صناعة مبردات المياه وصناعة الأسرة والكراسي الطبية، والقطاع الثالث هو الصناعات المعدنية مثل المسامير بجميع أنواعها والأغطية المعدنية والصناعات المكملة للأثاث الخشبي مثل المقابض والكوالين والمفاصل، أما القطاع الرابع والأخير فهو الصناعات الكيماوية التي تستهدف الصناعات البلاستيكية البسيطة مثل الدهانات والدوكو والمعجون ولعب الأطفال والمواسير والأكواع البلاستيكية والخراطيم والبراميل البلاستيكية.

أما برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، فركز على أحوال الطقس، والغرامات التي فرضتها هيئة السكك الحديدية على الباعة الجائلين في القطارات.

منخفض جوي جديد الأسبوع المقبل: «سيكون أقل حدة»

ذكرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ عدة محافظات على مستوى الجمهورية، شهدت موجة برد أمس الأربعاء، بينما شهدت وسط سيناء وسانت كاترين تساقط ثلوج، لأن درجات الحرارة فيهما كانت أقل من الصفر، إضافة إلى أنّهما تحتويان على جبال مرتفعة، مشيرة إلى احتمالية تعرض البلاد لمنخفض جوي الأسبوع المقبل، لكنه سيكون أقل حدة بكثير من هذا المنخفض، وسيكون تأثيره أكبر على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا، وسيؤدي إلى فرص لسقوط أمطار على هاتين المنطقتين.

وأضافت، أنّ درجة الحرارة ستبدأ في الزيادة تدريجيا بداية من اليوم الخميس، وتترواح في القاهرة بين 15 و16 درجة، أي بزيادة قدرها 3 إلى 4 درجات مقارنة بما كانت عليه أمس، متابعة: «فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية وستكون متوسطة، وتتراوح من خفيفة إلى متوسطة في الوجه البحري، أما سرعات الرياح فتكون أقل، وسيكون النشاط خفيفا دون أتربة، وقد تتراوح بين 20 إلى 25 كم في الساعة مقارنة بـ60 كم في الساعة أمس».

وأردفت أنّ اضطراب الملاحة البحرية مستمر على البحرين الأحمر والمتوسط، لكن ارتفاع الأمواج سيكون أقل مقارنة بأمس، وسيصل إلى 3.5 متر، وستهدأ سرعات الرياح على البحر المتوسط والأحمر، لافتة إلى أن استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل والوجه البحري اليوم، وستستمر غدًا الجمعة على السواحل الشمالية والوجه البحري وستكون خفيفة جدا على مناطق متفرقة من القاهرة.

تغليظ عقوبات الباعة الجائلين

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تغليظ عقوبة البيع داخل القطارات، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه».

وأشار إلى أنّ ذلك ينطبق على أعمال البيع داخل القطارات بكل درجاتها، وبيع أي سلع أو منتجات داخل المحطات، سواء على الأرصفة أو في المحطة دون تصريح.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ القرار الجمهوري رقم 276 للسنة 1959، ينظم جميع العلاقات بين السكك الحديدية ومرتادي القطارات، إذ إنّ المادة العاشرة تحظر البيع في القطارات، أو المحطات دون تصريح من الهيئة، وكانت الغرامة 20 جنيهًا أو الحبس لمدة 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وبالتالي فالعقوبة تعتبر بسيطة للغاية إذا ما جرى تطبيقها في هذه الفترة، وكان لا بد من مراجعته.

وتابع: «جرى تعديل هذا القانون في عام 2018 بإضافة مادة أخرى إلى المادة 10 وهي المادة 10 مكرر، وعرض وزير النقل على رئيس مجلس الوزراء أمس ما تم بشأن إضافة مادتين خاصتين بالباعة الجائلين حتى تُغلّظ العقوبة».

وأجرت الإعلامية داليا أشرف، جولة في قرى محافظة الدقهلية، لرصد آخر جهود مبادرة حياة كريمة، في حلقة اليوم من برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc».

ربنا ما يحرمنا من الرئيس ويجبر بخاطره

وقال محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية التابعة للمحافظة، إنّ المبادرة انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، وجرى اختيار قرية أولاد صبور إحدى قرى المركز لتكون أولى قرى المحافظة التي تطورها المبادرة.

وأضاف: «أول ما بدأنا به هو رصف طريق متهالك باعتماد مالي قدره مليون جنيه، كما كانت لدينا مشكلة في الكوبري الذي يربط القرية بترعة العصافرة، إذ جرى تدشينه بتكلفة قدرها 100 ألف جنيه، وطورنا الوحدة الصحية بتكلفة إنشاء 19 مليون جنيه، حيث أنشأنا فيها عيادة أسنان ومفرمة لفرم النفايات الطبية ومعمل تحاليل ووحدة علاج طبيعي وقاعتي مؤتمرات واستراحات كاملة للطاقم الطبي».

وتابع: «وجرى تجهيزها على أعلى مستوى وسفتتح في القريب العاجل، فضلا عن إسناد تطوير مركز شباب أولاد صبور ضمن المبادرة باعتمادات مالية بلغت مليوني جنيه وسوف يتم البدء فيها خلال أيام».

والتقت الإعلامية داليا أشرف، الحاجة «أم محمد» من أهالي القرية، إذ تحدثتا سويًا من المطبخ، وكانتا تتشاركان في تقشير وتقطيع البطاطس، حيث أشادت «أم محمد» بالمبادرة التي غيّرت حياة أسرتها، وقالت متأثرة: «مكانش في خصوصية ومكنتش بعرف أطبخ خالص في المطبخ القديم، بسبب الميّة اللي كانت بتنزل علينا في الشتاء، لكن دلوقتي ربنا ما يحرمنا من الريّس أبدًا، ربنا يجبر بخاطره لأنه جبر بخاطرنا، مكناش بنعرف نقعد ولا ننام، وكنا بننام في غرفة واحدة، والبيت كان بيقع علينا».

وتابعت: «الحبايب قالوا لنا هنهد البيت ونبنيه، قلت يا ريت، مكنتش مصدقة خالص إن ده ممكن يحصل، وقعدت أدعي للرئيس، المطبخ القديم كان ضيق جدًا، لكن دلوقتي بقى واسع، وبقيت أعمل لأولادي أي حاجة يطلبوها مني زي المحشي والجمبري والحلو».