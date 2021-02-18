«ينامون في الشارع عز البرد».. التدخل السريع بالدقهلية يكشف 4 متسولين

مع انخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار، رقت القلوب لمن يرونهم مشردين وينامون في شوارع الدقهلية، وتعددت بلاغات إيجاد مأوى لهؤلاء المشردين لحمايتهم من البرد القارص، وتحرك فريق «جمعية بداية جديدة للإيواء» بالمنصورة مع فريق التدخل السريع بتضامن الدقهلية، ليكتشف أن 4 حالات منهم يمتهنون التسول، وحالة واحدة فقط تحتاج إلي مأوي بعد أن طرده أشقائه من بيته.

«الشاب ده نايم في عز الشتاء والبرد ده على استراحة من الاستراحات المتواجدة على النيل لو حد يقدر يساعده، أنا معرفش ظروفه إيه» رسالة كتبتها نورهان خالد، على أحد جروبات «فيسبوك»، وفي نفس التوقيت يكتب جروب آخر: «الحاجة دي موجودة في طريق توريل بجديلة من عند البحر ومش بتمشي من هناك ياريت حد يساعدها في الجو ده»، ويرفق صورة بالبوست لعشة صغيرة.

وتلقت جمعية بداية جديدة للإيواء هذه البلاغات وغيرها، ونسقت مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وبإشراف من إدارة فريق التدخل السريع بالمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وتحرك فريق بداية جديدة لإنقاذ المشردين بلا مأوى بالمنصورة.

وقال علاء النجار، رئيس مجلس إدارة بداية جديدة للإيواء، إننا نزلنا للحالة على النيل، فوجدنا أن الحالة ليس لشاب وتبين أنه مسن ومع الحديث معه تبين أنه يمتهن التسول ولا يريد التغيير من وضعه ورفض دخول الدار وتم إخطار جميع الجهات المختصة بذلك.

وأضاف النجار لـ«الوطن » أننا قدمنا النصح للمسن، وحاولنا معه بجميع الطرق أن ننقله لدار الرعاية ونوفر له حياة كريمة حتى لو خلال الأوقات شديدة البرودة إلا إنه رفض جميع العروض وأصر علي وجوده في الشارع ليستدر عطف المارة والذين لا يترددون في تقديم المساعدات المادية له.

ومع توجه الفريق إلى العشة التي تقيم فيها عجوز في منطقة توريل، لم يستدل عليها ومع البحث والتحريات وسؤال أصحاب الأكشاك بالمنطقة أجابونا أن هذه السيدة تتخذ من جلوسها بالشارع مصدر رزق وتمتهن التسول منذ فترة طويلة وأنها من قرية «شها» مركز المنصورة، ولها بيت وأبناء وحياة ونظرا لشدة البرودة اليوم والطقس السيء لم تنزل إلى مكانها للتسول.

وأوضح أن الفريق تعامل مع حالتي آخرتين وتبين أنهما يتسولان، ورفضا الانتقال لدار رعاية وتوفير حياة كريمة لهما، إلا إن رجلاً مسناً وجد عند مستشفى الصدر بالمنصورة وتبين أن أشقاءه طردوه من البيت، وله 3 أبناء، ويحتاج إلى دار رعاية فأخذه الفريق، وجاري استكمال بيان حالته والاستعلام عنه لمعرفة ظروفه.