بينهم مسن تركه أولاده.. كفر الشيخ تنقذ 3 مشردين ضمن حملة الإيواء

انتشر أعضاء حملة "كفر الشيخ بلا مشردين"، وفرقة التدخل السريع التابعة للمحافظة، لرصد الحالات المشردة، ونقلها عبر سيارات الإسعاف لعدد من الدور والمؤسسات، بهدف توفير حياة كريمة لهم.

وتمكنت الحملة من نقل ثلاثة حالات لمشردين بالشوارع لمؤسسات أهلية، ومنهم "م.ج" من كبار السن، والذي يرفض أبناؤه استضافته ما اضطره إلى اللجوء إلى الشارع، حيث كان يتلقى المساعدات من المارة عدة سنوات، وهو غير قادر على خدمة نفسه، وتم تسليمه لمؤسسة "إنقاذ انسان بالقاهرة"، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما نُقل "ر.م" مُسن، لنفس المؤسسة أيضًا، ولكنه رفض الدخول وعاد مرة أخرى مع فريق التدخل السريع، وجاري إيجاد مكان بديل آخر كريم له.

وتمكن فريق التدخل السريع من نقل سيدة مسنة من أمام حديقة صنعاء إلى دار المسنات بسخا، وعند علم أهلها بذلك تواصلوا مع مديرة الدار، وطالبوا بعودتها لمنزلهم متعهدين برعايتها والاهتمام بها.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذاً للبروتوكول بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر، بتشكيل فريق للإغاثة تابع للمحافظة يعمل طوال 24 ساعة، لمساعدة ومتابعة الحالات الانسانية، وحدد محافظ كفر الشيخ مهام الفريق سواء استجابات لاستغاثات المواطنين، ونقل أطفال الشوارع والحالات الانسانية في دور يقيمون بها، تليق بإنسانيتهم وحفاظاً على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلي التواجد في حالة حدوث أزمات أو كوارث لا قدر الله، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، محذراً من تصوير تلك الحالات ونشرها.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون وحدات تكافؤ الفرص، وحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة، كما وجه مدير إدارة التدريب بالمحافظة بعقد برنامجاً تجريباً ودورات لأعضاء الفريق، تتناسب مع الأدوار التي يقومون بها.

جاء ذلك بحضور كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، وهيام الطباخ، عضو مجلس نواب، وايمان عبد الحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وصبري عبدالمنعم، مدير وحدة حماية الطفل، والاء خفاجة، بوحدة حماية الطفل، وفريق الإغاثة.

يذكر أن المحافظة كانت استجابت في وقت سابق للحالات الإنسانية التي نشرتها" الوطن" في صدر صفحاتها وعلى موقعها الإلكتروني وقررت إطلاق حملة لإيواء المشردين، بناءً على ما نشرته الصحيفة.

وكلف المحافظ هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، ببحث كل الحالات ووضعهم في المؤسسات الاجتماعية، مضيفاً أنه فوجئ بوجود حالات تتخذ الأراضي الزراعية والشارع مأوى لهم منذ 5 سنوات، وذلك بعدما نشرت "الوطن" 4 قصص عنهم.