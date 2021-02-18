بالمواعيد.. ننشر جداول امتحانات جميع المراحل الدراسية بالأزهر
كتب:
سعيد حجازي
02:19 م | الخميس 18 فبراير 2021
طلاب الأزهر- صورة أرشيفية
أعلن الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم، وجاءت جداول امتحانات التعليم الأزهري كالتالي:
امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي
- السبت 27 فبراير: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية.
- الاثنين 1 مارس: المواد العربية والمواد الثقافية.
امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي
- الأحد 28 فبراير: مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية.
- الثلاثاء 2 مارس: المواد العربية والثقافية.
الصف الأول الإعدادي
- الثلاثاء 2 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية
- الخميس 4 مارس: المواد الثقافية.
الصف الثاني الإعدادي
- الأربعاء 3 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.
- السبت 6 مارس: المواد الثقافية.
طلاب الشهادة الإعدادية
- الخميس 4 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية.
- الأحد 7 مارس: المواد الثقافية.
- الثلاثاء 9 مارس: اللغة العربية.
الصف الأول الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.
- السبت 6 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.
الاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الأول الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.
- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة
- السبت 6 مارس: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.
- الاثنين 8 مارس: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة.
- الثلاثاء 9 مارس: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الثاني الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.
- الأحد 7 مارس: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة.
- الثلاثاء 9 مارس: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي «العلوم الإسلامي»
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع.
- الثلاثاء 9 مارس: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية
- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
- السبت 6 مارس: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الاثنين 8 مارس: التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية
- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق.
- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- الثلاثاء 9 مارس: التاريخ/ الجغرافيا.