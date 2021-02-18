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بالمواعيد.. ننشر جداول امتحانات جميع المراحل الدراسية بالأزهر

كتب:

سعيد حجازي
02:19 م | الخميس 18 فبراير 2021
طلاب الأزهر- صورة أرشيفية

طلاب الأزهر- صورة أرشيفية

أعلن الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم، وجاءت جداول امتحانات التعليم الأزهري كالتالي: 

امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

- السبت 27 فبراير: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية.

- الاثنين 1 مارس: المواد العربية والمواد الثقافية.

امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي

- الأحد 28 فبراير: مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية.

- الثلاثاء 2 مارس: المواد العربية والثقافية.

الصف الأول الإعدادي

- الثلاثاء 2 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية

- الخميس 4 مارس: المواد الثقافية.

الصف الثاني الإعدادي

- الأربعاء 3 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية.

- السبت 6 مارس: المواد الثقافية.

طلاب الشهادة الإعدادية

- الخميس 4 مارس: القرآن الكريم والمواد الشرعية.

- الأحد 7 مارس: المواد الثقافية.

- الثلاثاء 9 مارس: اللغة العربية.

الصف الأول الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة

- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.

- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.

- السبت 6 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.

الاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

الصف الأول الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة

- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.

- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة

- السبت 6 مارس: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.

- الاثنين 8 مارس: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.

الصف الثاني الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة

- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.

- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.

- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة.

- الثلاثاء 9 مارس: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

الصف الثاني الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه.

- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.

- الأحد 7 مارس: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة.

- الثلاثاء 9 مارس: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.

الصف الثاني الثانوي «العلوم الإسلامي»

- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.

- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.

- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع.

- الثلاثاء 9 مارس: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

امتحان الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية

- السبت 27 فبراير: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.

- الاثنين 1 مارس: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

- الأربعاء 3 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.

- السبت 6 مارس: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 8 مارس: التاريخ/ الجغرافيا.

امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية

- الأحد 28 فبراير: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق.

- الثلاثاء 2 مارس: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

- الخميس 4 مارس: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.

- الأحد 7 مارس: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الثلاثاء 9 مارس: التاريخ/ الجغرافيا.

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