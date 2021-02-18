وزير البترول يبحث تطورات تعاون منتدى غاز المتوسط مع نظيرته الأردنية

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، التي تزور مصر حاليا على رأس وفد من التنفيذيين، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية.

وناقش الملا مع نظيرته الأردنية، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وسبل دعمها الفترة المقبلة تعظيما للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين.

وتضمن الجلسة الثنائية، بحث مجالات العمل الجديدة لتوسيع أطر التعاون الحالي، واستعراض تطورات التعاون بين الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ التكامل بين البلدين خاصة في مجال الغاز الطبيعي، شهد تطورا ملحوظا بدعم الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بما يسهم في زيادة حجم التعاون وتنمية حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأردن.

من جانبها، أكدت الوزيرة الأردنية، المهندسة هالة زواتي، أنّ التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال الغاز والبترول، يمثل نموذجاللتعاون المشترك، ويؤكد عمق العلاقات، كما يعد تتويجا للعمل المشترك.

وأشادت زواتي، بأداء الشركات البترولية المصرية العاملة في الأردن وتنفيذها للمشروعات بأعلى المواصفات وفي التوقيتات المحددة، وفقا للبرامج الزمنية الموضوعة.