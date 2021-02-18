حكم بالإعدام مرتين على السيدة التي ألقت طفليها في نهر دجلة بالعراق

أصدر القضاء العراقي، اليوم، حكما على المرأة التي ألقت بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر الأئمة وسط العاصمة العراقية «بغداد»، بالإعدام مرتين، وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية.

وقال مصدر قضائي في تصريح لموقع «السومرية نيوز»، إن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام مرتين شنقا حتى الموت للمرأة التي ألقت طفليها من أعلى جسر الائمة.

وأثارت الحادثة ليس غضب الرأي العام العراقي فقط بل حتى العالم العربي، الذي طالب بأقصى عقوبة ممكنة ضد هذه الأم التي تجردت من مشاعرها، وألفت طفيلها الأحياء في مياه النهر.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا قال إن المجتمع العراقي ضج بجريمة مروعة حيث قامت الأم بإلقاء ابنيها في نهر دجلة، من أعلى الجسر الرابط بين مدينتي الكاظمية والأعظمية.

وكان أبو جواد كاظم، جد الطفلين نفى تعرض زوجة ابنه إلى أي ضغوط دفعتها لارتكاب جريمتها البشعة بقذف ابنيها في نهر دجلة انتقاما من طليقها.

وأشار إلى أن السبب الذى دفع ابنه إلى تطليق زوجته هي الخيانة الزوجية، مضيفًا: لا يوجد أي ضغط عليها هي خائنة.. وهى مرتين خانت وصلحت لها أنا.

وأضاف كاظم أنه عقب الطلاق حصل نجله على حكم محكمة ينص على كفالته للأبناء، نافياً أن تكون الأم حرمت من رؤية أبنائها.

وتابع: أنا كل خميس وجمعة أذهب بهما إلى أمهما ويجلسان معها لمدة أربع ساعات في اليوم الواحد، ومن ثم أعود بهما مرة أخرى.