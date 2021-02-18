الإعدام لـ4 متهمين بقتل عامل وإصابة 2 لسرقة موتوسيكل بالمنصورة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 متهمين، 3 باعة جائلين وعاطل، من محافظتي أسيوط وسوهاج، بالإعدام شنقاً، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، وذلك في اتهامهم بقتل عامل وإصابة شقيقه ونجله، لسرقة موتوسيكل كانوا يستقلونه بقرية «عزبة العرب» دائرة مركز المنصورة، أثناء عودتهم من تقديم واجب عزاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد لطفي حسنين، والمستشار سعيد عبد الرشيد السمادوني، وبحضور محمود نسيم بيومي، وكيل النيابة، ومحمود محمد عبد الرازق، أمين سـر المحكمة، وذلك في القضية رقم 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.

وأصدرت المحكمة قرارها بمعاقبة جميع المتهمين بالإعدام بعد تصديق مفتي الجمهورية، وهم «رائف عزمي بخيت قلدس»، 30 سنة، وشقيقه «صلاح»، 40 سنة، بائعان متجولان، و«محمد صلاح محمد أحمد»، 32 سنة، عامل، و«وليد حبشي بربري حبشي»، 36 سنة، بائع متجول.

وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة 31 ديسمبر الماضي بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في قرار إعدامهم، بعد اتهامهم بأنهم في يوم 28 أكتوبر 2019، بدائرة مركز المنصورة، قاموا بقتل المجني عليه «رمزي شعبان السيد»، وشهرته «رمزي نجاح قنديل»، 40 سنة، وأصابوا شقيقه «حسن»، 47 سنة، بطلقات خرطوش في الصدر وفي أماكن متفرقة من الجسم، بعد أن تعرض لهم المتهمون حال عودتهم من قضاء واجب عزاء فى «عزبة العرب»، وبصحبتهم نجل الثاني ويدعى «حسام حسن»، 12 سنة، حيث قاموا باستيقافهم بغرض سرقة الموتوسيكل بالإكراه.

وكانت تحريات المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، وأكدت التحريات قيام المتهمين بالترصد للمجني عليهم على طريق جانبي مظلم، لسرقة الموتوسيكل خاصتهم، وعندما رفض المصاب وشقيقه التوقف أو الاستسلام للجناة، أطلقوا عليهم طلقات خرطوش لشل حركتهم وسرقة الموتوسيكل، فأصابهم بطلقات خرطوش تسببت في مقتل أحدهما وإصابة الثانى، وشلوا حركة الطفل وأخافوه واستولوا على الموتوسيكل وفروا هاربين.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، حيث اعترفوا بتشكيل عصابي قيادة المتهم الأول، لسرقة المتهمين بالإكراه، مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وهى المضبوطات المحرزة معهم في القضية.