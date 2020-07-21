محامي "فتاة فرشوط" بعد الحكم بإعدام المتهمين: القضاء أنصفنا

قال إسماعيل سلاوي، محامي "فرحة" الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط"، إن "القضاء المصري عادل وحكم بالعدل لصالح هذه الفتاة التي تعيش في أسرة بسيطة".

وأشار سلاوي إلى أن الجريمة كاملة الأركان في هذه القضية، لافتا إلى أنه واجه ضغوطا وتهديدات كثيرة طيلة تبنيه للقضية نظير أن تتنازل الفتاة عن القضية أو أن يتنحى عن الدفاع عنها، متابعا: "لكني كنت على يقين أن دوري كمحامي في الحفاظ على الإنسانية والوقوف مع الضعفاء وإيماني بذلك، له إثر كبير في استكمال القضية حتى النهاية".

وطالب المجتمع القنائي بالوقوف بجانب ضحايا هذه الجرائم، لافتا إلى أن التمسك بالدين وقيمه والسلوك الحسن يخلق مجتمعا متماسكا مترابطا يناصر الضعفاء.

وقررت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إحالة ثلاثة متهمين، لمفتي الجمهورية في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاة قاصر، والشروع في قتلها وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط".

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا" 21 عاما، وشقيقه "محمد" 19 عاما، و"مصطفى.ر.ع" 22 عاما، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر" 17 عاما، طالبة، بإحدى المناطق الزراعية. وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.