لسوء الأحوال الجوية.. غلق منطقة اللسان برأس البر حتى السبت

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر، اعتبارًا من اليوم الخميس حتى السبت المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة، بعد تعرض أجزاء منها للتلف، جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي، وارتفاع منسوب أمواج البحر، ما أدى إلى غمر المياه بمنطقة اللسان.

وأوضحت «المحافظ»، أنه جرى غلق المنطقة أمام المواطنين، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة، تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة، وإعادة فتحها مرة أخرى.

وشهدت محافظة دمياط، اليوم، هطول أمطار، مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح، في الوقت الذي لا زالت حركة الصيد فيه متوقفة لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، حسام وفدي لـ«الوطن»، لا زالت حركة الصيد متوقفة اليوم، لكن من المقرر أن يباشر الصيادون عملهم بدءً من الغد، مع تحسن الأحوال الجوية، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار اليوم.

كما ناشدت المحافظ وحدة المواطنين، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو أعمدة إنارة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان لأمنهم وسلامتهم.

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