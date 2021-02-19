تعمل إيه لو الكهرباء طالبتك بسداد قيمة الفاتورة المدفوعة مرة أخرى؟

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يحرص المواطنون على سدادها أولا بأول تجنبا لتراكم الفواتير، وفي كثير من الأحيان، يتعرض الكثير من المواطنين لموقف طلب شركة الكهرباء لقيمة الفاتورة التي تم سدادها من قبل مرة أخرى، ما يضع المواطنين في حيرة حول سدادها مره أخرى أو إبلاغ شركة الكهرباء.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب الشركة لقيمة الفاتورة التي سبق وأن تم سدادها من قبل، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

خطوات حل مشكلة طلب فاتورة الكهرباء التي سبق سدادها مرة أخرى

- يقوم المواطن المتضرر بتقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- وفي حالة إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء.

- يقوم الشاكي باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- يجب أن يتم استفاء صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

منافذ تلقى الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- يمكن التقدم بالشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- كما يمكن تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3.

3- ويمكن أيضا تقديم الشكوى من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5.