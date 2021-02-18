«لو بتعاني مع الفواتير المرتفعة».. طرق تقديم شكاوى لوزارة الكهرباء

يعاني البعض من مشاكل مع الكهرباء فهناك من يتضرر من فاتورة الكهرباء المرتفعة ومعدل الاستهلاك؛ ويوجد من يتضرر من تكرار الأعال وانقطاع التيار الكهربائي، وفي ظل تعدد الأزمات تقدم وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين عدة طرق يمكن من خلالها تقديم شكوى من منزلك؛ ومن خلال هاتفك الذكي أو من خلال الكمبيوتر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خطوات تقديم شكاوى لوزارة الكهرباء إلكترونيًا «أون لاين» من منزلك دون عناء والذهاب إلى المصالح الحكومية، وذلك ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

طرق تقديم شكاوى لوزارة الكهرباء

- يمكن تقديم أي شكوى خاصة بك لوزارة الكهرباء من خلال الاتصال على الرقم الساخن 121.

- التواصل مع الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- أو تقديم شكوى على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا.

- ويمكنك تقديم شكوى للموقع الالكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- التواصل مع الموقع الرسمي والبريد الالكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- يمكن الدخول على منظومة الشكاوى الموحدة لوزارة الكهرباء من هنـــا.

وعليك اختيار نوع الشكوى، فواتير، عاملين، المواطنين.

ثم قم باختيار شكاوى الفواتير إذا كنت تعاني من ارتفاعها بشكل مبالغ غير حقيقي من هنـــــا.

قم باستيفاء البيانات التي تشمل الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المحافظة، العنوان، نوع الشكوى سواء انقطاع التيار أو رسوم النظافة، تفاصيل الشكوى، تقييم آخر 3 فواتير مدفوعة، وتسجيل كود السداد، وسيطلب منك تحميل الفاتورة، وبعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال، سوف يظهر لك رقم احتفظ به لمعرفة حالة طلبك فيما بعد.

ويمكن بعدها متابعة موقف الشكوى من خلال الضغط على متابعة الشكوى من نفس الموقع.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة إن عدد الشكاوى الخاصة بقواتير استهلاك الكهرباء انخفضت بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، بسبب تفاعل المواطنين مع تطبيق برنامج القراءة التي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة الكهرباء.