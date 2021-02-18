عاجل.. مصرع شخصا وإصابة آخر في حادث سيارة بالغردقة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة «طريق سنزو»، جنوب مدينة الغردقة، تحمل لوحات (ص ن ب 2943)، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الغردقة العام، وعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث نتيجة تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة، بطريق سنزو جنوب مدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى «عرفات. ر. س» 55 سنة، وإصابة آخر «حمادة. ا. م» 50 سنة.

على الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، بأن المصابين جرى إصابتهم بإصابات مختلفة، أحدهما بجرح قطعي وكدمات وسجحات، بينما الآخر لقى مصرعه بمجرد وصوله المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء العمل لأول مرة بقسم الرمد الجديد بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إجراء 11 عملية جراحية للعيون، بواسطة فريق طبى من جامعة الأزهر، بعد افتتاح عمليات وعيادة الرمد، وتزويده بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفي على استمرار إضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياه بيضاء مع زرع عدسة، وإزالة ورم من الحاجب، وإزالة ظفره مع ترقيع الملتحمة، ومسح عدسة.

وأشار إلى إجراء العمليات الفريق الطبي، من الأطباء والتمريض فى وجود أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر، وذلك بعد إجراء الفحوصات والكشف بعيادة الرمد الجديدة، مقدما الشكر لجميع فريق العمل، على المجهود المبذول لصالح المرضى.